Boulevard: Neymar breekt met vriendin Bruna na onthulling OnlyFans-model Aline

is weg bij zijn vriendin Bruna Biancardi. De Braziliaanse voetballer kreeg recentelijk nog een kind met Biancardi. Hij zou echter aan OnlyFans-model Aline Farias hebben gevraagd om naaktfoto’s en daarop is de relatie met de moeder van zijn dochter Mavie stukgelopen.

Dat heeft Biancardi op Instagram gezet. Hoewel zij ontkent dat ze een officiële relatie hadden (‘Neymar is alleen de vader van mijn kind, dat is onze relatie’), zijn ze in elk geval wél uit elkaar. Eerder dit jaar ging de voetballer nog publiekelijk door het stof nadat hij zou zijn vreemdgegaan. Dat is volgens Biancardi te verklaren met het feit dat de twee contractuele afspraken hadden gemaakt over hun seksleven, maar verder geen relatie zouden hebben.

De breuk is tot stand gekomen nadat OnlyFans-model Farias via X naar buiten bracht dat Neymar om naaktfoto’s zou hebben gevraagd. In het screenshot dat zij deelde, was te zien waarop de momenteel geblesseerde Braziliaan dat vroeg en vervolgens te horen kreeg dat hij dan wel moest laten weten wat hij van de foto’s vond. Voor Biancardi was dat vermoedelijk de dubbel om definitief met Neymar te breken. Ze zijn overigens eerder tijdelijk uit elkaar geweest, maar kwamen toen uiteindelijk toch wel weer bij elkaar.

