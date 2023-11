Nicolai Boilesen ziet piepjonge hoofdtrainer als de oplossing voor Ajax

ziet in Jacob Neestrup een geschikte toekomstige trainer van Ajax. De verdediger werkt bij FC Kopenhagen prettig samen met de pas 35-jarige Neestrup en zou het begrijpen als de Amsterdammers voor hem aankloppen. Toch verwacht Boilesen niet dat zijn trainer snel een nieuwe baan zal aannemen.

Onlangs zette Voetbalprimeur meerdere kandidaten op een rij die interessant zouden kunnen zijn voor Ajax. In de lijst kwam ook de naam van Neestrup voor, al is er voor zover bekend geen sprake van serieuze interesse. Ajax maakt het seizoen in principe af met John van ’t Schip aan het roer. Toch is het ook in Denemarken opgevallen dat de trainer van FC Kopenhagen in één adem wordt genoemd met Ajax.

Artikel gaat verder onder video

“Ik denk dat hij het prima zou doen”, zegt Boilesen, die zelf 73 officiële wedstrijden voor Ajax speelde, in een interview met Bold. “Ik ben er vrij zeker van dat het niet nu gaat gebeuren, omdat Nees hier nog grote ambities heeft. Het is niet dat hij er niet geschikt voor zou zijn, want Ajax zou iemand als Jacob Neestrup juist goed kunnen gebruiken. Het is een jonge, innovatieve trainer die zijn eigen werkwijze heeft.”

Nederlands leren

Volgens Boilesen heeft Ajax behoefte aan sturing. “Ajax heeft natuurlijk een bepaalde speelstijl, maar misschien hebben ze wel behoefte aan een buitenlandse trainer”, stelt de linkspoot. “Ik zie het zeker voor me dat Jacob daar ooit gaat werken. Dat geldt ook voor veel andere goede trainers. Mocht het gebeuren, dan zal ik hem een beetje Nederlands leren.”

Neestrup wordt zelf ook gevraagd naar Ajax, maar heeft daar niets op te zeggen. “Ik heb geen commentaar op wat journalisten schrijven over mij of mijn spelers. De spelers moeten zich concentreren op FC Kopenhagen en de trainer ook. Dat is het enige wat ik erover te zeggen heb.”

Neestrup is sinds september 2022 de hoofdtrainer van Kopenhagen. Hij nam het roer over van de ontslagen Jess Thorup, die na tien speelronden op de negende plek stond met Kopenhagen. Onder leiding van Neestrup presteerde Kopenhagen een stuk beter en werd het zelfs landskampioen. In het huidige seizoen staat Kopenhagen met 33 punten uit 15 wedstrijden bovenaan in de Superliga; in Groep A van de Champions League staat Kopenhagen tweede met vier punten uit vier duels. De 4-3 overwinning op Manchester United van 8 november geldt als het grootste succes van dit seizoen.