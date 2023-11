NOS gaat 'over de schreef' en biedt excuses aan bij Koeman

De NOS heeft zijn excuses gemaakt bij bondscoach Ronald Koeman. De omroep plaatste in de interland tegen Ierland een microfoon voor de neus van de oefenmeester, die daar geenszins blij mee was. Daarom is de NOS door het stof gegaan.

Dat laat de NOS weten aan het Algemeen Dagblad. Hoewel er volgens de regels werd gehandeld, de NOS mag de camera mét microfoon daar neerzetten volgens de regels, is de omroep teruggekomen op de eigen daad. Naar eigen zeggen ging de NOS over de schreef. “Dat hadden we niet moeten doen en dat hebben we de KNVB laten weten”, laat een woordvoerder weten.

De camera mocht er uiteraard gewoon staan, maar het uitzenden van het geluid, was niet netjes. Dat vindt ook de NOS, die in de komende interlands dus een andere afweging zal maken als het opnieuw een camera op die positie neerzet bij Koeman. “Dat is geen topvoetbal, dat slaat nergens op”, reageerde Koeman geïrriteerd na de interland tegen Ierland.

Kees Jansma snapt beide partijen en denkt dat de middenweg, namelijk het in beeld brengen van de coach, voldoende is voor de tv-kijker. “Gesprekken van een op de bank actieve coach, die daar oordeelt en veroordeelt, zouden naar mijn mening beschermd moeten worden. Dan moet je het geluid weglaten”, vond de voormalig persvoorlichter van het Nederlands elftal.