NOS Sport reageert op kritiek in Vandaag Inside: 'We maken het niet voor Johan Derksen'

NOS Sport heeft bij monde van hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman gereageerd op de kritiek van Vandaag Inside en Johan Derksen in het bijzonder op de veranderingen in het programma Studio Sport Eredivisie op zondagavond. In het programma komen niet enkel nog samenvattingen van de gespeelde wedstrijden aan bod, maar ook analyses door Leonne Stentler. Derksen is duidelijk geen fan van Stentler.

De NOS maakte op 10 november jongstleden bekend dat het Studio Sport Eredivisie in een nieuw jasje ging steken. Het kwam er kort gezegd op neer dat er niet alleen nog maar samenvattingen van én interviews na afloop van de wedstrijden in de Eredivisie getoond zouden worden, maar dat Stentler als analist dieper zou ingaan op belangrijke momenten. “Nou kijk, die mevrouw Stentler… Dat is weer modern geleuter, want het zal wel weer een vrouw moeten zijn. Mevrouw Stentler voegt helemaal niks toe”, reageerde Derksen een paar uur na het persbericht van de NOS in Vandaag Inside. “Dat is middle of the road-geneuzel over voetbal.”

Artikel gaat verder onder video

In gesprek met Voetbal International gaat hoofdredacteur Hoekman van NOS Sport in op de kritiek van het praatprogramma en Derksen in het bijzonder. Hij hecht er niet al te veel waarde aan. “Daar zitten mensen die wat minder van verandering houden en die een mening hebben over iemand zonder dat ze iemand vaker in die rol hebben gezien. Dat laat ik even bij hen, als je het niet erg vindt. We maken het niet voor Johan Derksen. Hij mag daar zijn mening over hebben, dat is helemaal prima. Maar ik vind niet dat hij een hele groep vertegenwoordigt. Het is gewoon een tv-persoonlijkheid, hij praat voor zichzelf”, aldus Hoekman.

Niet alleen in Vandaag Inside klonk er kritiek op de nieuwe format van Studio Sport Eredivisie op vrijdagavond. Ook op X was men over het algemeen niet te spreken over de eerste uitzending van inmiddels een kleine twee weken geleden. “Maar over Vandaag Inside en X denk ik een beetje hetzelfde; het is een gevaar om er helemaal naar te luisteren, maar ook om het totaal te negeren. Wij kiezen ervoor om in deze aanpak te geloven en te luisteren naar alle geluiden, ook bijvoorbeeld naar onze eigen kijkonderzoeken en analyses”, zegt Hoekman. “Daar kun je ook zien wanneer mensen daadwerkelijk wegzappen. Daar moet je je ook niet totaal door laten leiden. Ik kijk op een rustige manier naar alle data die we hebben en daar proberen we een goede koers op te varen.”

Waarom de NOS voor verandering koos

De aankondiging van de NOS om het programma in een nieuw jasje te steken, kwam voor veel mensen als een grote verrassing. Voetballiefhebbers waren immers zeer gehecht aan de ‘gebruikelijke’ invulling: samenvattingen kijken en luisteren naar de hoofdpersonen. Waarom heeft de NOS gekozen voor verandering? “De ideeën lagen er al eventjes, daar waren ze al mee bezig toen ik binnenkwam”, vertelt Hoekman, die sinds 1 september de nieuwe hoofdredacteur is van NOS Sport. “Maar het past wel in de koers die ik voor ogen heb. We vinden het belangrijk dat mensen snappen hoe voetbal werkt. Dan heb je er gewoon meer lol in. Vandaar dat we graag analyses wilden toevoegen. Het Eredivisie-programma heeft er ook mee te maken. Vroeger was het grootste gedeelte van de wedstrijden op zondag en nu zie je al steeds vaker dat dan niet per se de belangrijkste wedstrijden worden gespeeld.”