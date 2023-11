Opmerkelijke rol voor Nijhuis in Vandaag Inside: 'Het is nu wel weer een paar weken klaar hoor'

Bas Nijhuis was dinsdagavond te gast in Vandaag Inside, maar voor de scheidsrechter was niet bepaald een belangrijke rol weggelegd. Nijhuis, door Ajax-fans de afgelopen dagen flink bekritiseerd om zijn optreden in de wedstrijd tegen Almere City, kwam in de eerste minuten even aan het woord maar vervolgens niet tot nauwelijks meer in beeld. Wilfred Genee richtte zich op het einde toch nog even tot de ‘bargast’.

Nijhuis werd door het social mediateam van Vandaag Inside voorafgaand aan de uitzending van dinsdagavond al aangekondigd als ‘voormalig topscheidsrechter’ en Genee vond het leuk om die woorden nog even te herhalen. De presentator vertelde vervolgens in het kort wat Nijhuis zijn rol zou worden. Johan Derksen, René van der Gijp en Genee werden aan tafel vergezeld door Dilan Yesilgöz en aan Nijhuis was het de taak om extra scherp op haar te letten. Ze mocht een aantal dingen - waaronder ‘we hebben fouten gemaakt en daar moeten we van leren’ - niet zeggen. ‘Versprak’ ze zich, dan mocht Nijhuis een kaart trekken.

Yesilgöz werd inderdaad een paar keer gecorrigeerd, maar van een hoofdrol voor Nijhuis was desondanks geen sprake. De scheidsrechter mocht in de eerste minuten vertellen waarom hij afgelopen zondag tijdens de ontmoeting tussen Almere City en Ajax met gele kaarten strooide, maar daar bleef het uiteindelijk ook wel bij. De kijker zou bijna vergeten dat Nijhuis te gast was in Vandaag Inside. Genee verlegde zijn aandacht in de slotminuten toch nog even naar de leidsman, maar de woorden die hij koos spraken boekdelen. “Hey, leuk dat jij er ook was. Bas was er ook dames en heren! Wat deed jij hier eigenlijk? We hebben Bas helemaal niet gezien. Goed dat je er was Bas, leuk! Kom nog een keer langs”, klonk het namens de presentator.

“Het is nu wel weer een paar weken klaar hoor”, reageerde Nijhuis uiteindelijk nog. Heeft Nijhuis dan helemaal niks in de melk te brokkelen gehad? Hij kon in ieder geval op de steun van Van der Gijp rekenen. Laatstgenoemde begrijpt waarom Nijhuis besloot om Ajax in de wedstrijd tegen Almere City geen strafschop toe te kennen.