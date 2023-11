Paulo Dybala reageert met hartje onder bericht van PSV

AS Roma-aanvaller heeft vrijdag met een hartje gereageerd onder een video van PSV op Instagram. In die video werd Dybala door PSV-middenvelder de beste speler waar hij ooit tegen gespeeld heeft genoemd.

"Wie is de beste voetballer waar je ooit tegen hebt gespeeld?", wordt Schouten gevraagd in een interview met PSV TV. "Uhm, als ik echt moet kiezen tegen wie ik in het veld heb gestaan is dat Dybala in zijn tijd bij Juventus", zegt de kersvers Oranje-international. "Een geweldige voetballer. Hij is heel slim en intelligent in het veld. Soms is een nummer tien alleen mooi om naar te kijken, maar hij wist ook echt precies wat je deed. Echt fantastisch, daar kan ik van genieten."

Het fragment wordt door PSV gedeeld op sociale media, wat bij de international van Argentinië niet onopgemerkt is gebleven. Dybala reageert onder de video op het Instagram-account van PSV met een hart emoji