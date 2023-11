Perez doet opvallende uitspraak, Krabbendam verbaast zich: 'Meen je dat nou?'

Kenneth Perez heeft het woensdagavond in het programma Voetbalpraat op ESPN opgenomen voor . De aanvaller schoot het Nederlands elftal afgelopen zaterdag naar een 1-0 zege op Ierland en daarmee ook naar het EK in Duitsland, maar na afloop ging het vooral over zijn interview bij de NOS. De reactie van Weghorst op een kritische vraag over het ‘moeizame’ optreden van Oranje kwam hem op veel kritiek te staan, maar Perez is van mening dat die vraag niet gesteld had moeten worden.

“Ik wilde eigenlijk terugkomen op het interview met Weghorst. Niet zozeer het interview zelf, waar ik eigenlijk wel de kant van Weghorst kies. Ik vond het namelijk ook wel een aparte vraag”, begon Perez woensdagavond. Die opmerking van Perez zorgde voor verbazing bij Martijn Krabbendam. “Meen je dat nou?”, reageerde de Feyenoord-watcher van Voetbal International. “Draai het even om die vraag. Draai het even zo om dat iemand die nooit radio heeft gemaakt tegen deze radioverslaggever, die dan net een prijs heeft gewonnen, zegt: nou, gefeliciteerd met de prijs, maar het ging wel moeizaam hè”, zegt Perez.

De Deense analist verwacht dat de verslaggever - in dit geval Arman Avsaroglu van de NOS - hetzelfde gereageerd zou hebben als Weghorst. “Weghorst heeft zich net gekwalificeerd voor het EK, heeft een best wel belangrijke rol. Hij wordt overal een beetje beschimpt. Dan gaat de tweede vraag over hoe moeizaam het ging. Je had ook kunnen zeggen: hoe zag jij de wedstrijd? In plaats van dat je je eigen mening verkondigt.” Krabbendam is het daar echter niet helemaal mee eens. Volgens de journalist verkondigde Avsaroglu niet alleen zijn eigen mening, maar had het hele stadion naar een moeizaam optreden van Oranje zitten kijken. Perez wil dat echter liever van de speler horen. “Als hij dan zegt dat het top ging, dan kun je zeggen dat het daar vanaf de kant niet op leek.”

De vraagstelling is volgens Perez nog niet het grootste probleem. Hij stoorde zich vooral aan het feit dat Avsaroglu in de podcast van de NOS vertelde wat er ná het interview met Weghorst gebeurde. De aanvaller zou de verslaggever onder meer verzocht hebben om het gesprek niet uit te zenden op televisie. Perez is van mening dat dat binnenskamers had moeten blijken. “Ik vind namelijk dat wat er gebeurt waar voetballers en journalisten samen zijn, daar moet blijven.” Sjoerd Mossou begrijpt Perez ‘tot op zekere hoogte’. “Natuurlijk heb je soms informele gesprekken. Dan moet je een beetje van elkaar op aankunnen en dat gebeurt heel vaak. Maar dat is natuurlijk wel een specifiek mediagebied.” Krabbendam vindt daarom dat het ‘gewoon’ moet kunnen. “Anders moet je met de melkboer of slagen gaan staan, maar toch niet met journalisten?”, aldus de Feyenoord-watcher.