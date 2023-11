Perez opvallend kritisch na RKC - Feyenoord: 'Hij denkt nu dat hij álles kan'

Volgens Kenneth Perez was de gemiste strafschop van Feyenoord-spits in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk misschien wel een ‘gevalletje van overmoed’ en ook bij diens teamgenoot ziet hij het een en ander misgaan. De Deense analist denkt dat het voor de verdediger belangrijk is dat hij tijdelijk ‘teruggaat naar de basis’ en weer simpel gaat voetballen.

Het is de laatste jaren hard gegaan met de ontwikkeling van Geertruida. De verdediger was in het afgelopen seizoen enorm belangrijk in het kampioenselftal van Feyenoord en speelde zich daardoor in de kijker van het Nederlands elftal. Hoewel Geertruida een ongelukkig debuut beleefde tegen Frankrijk en ook in de wedstrijden om de Nations League niet heel overtuigd voor de dag kwam, kon hij vorige maand in de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Griekenland ‘gewoon’ rekenen op een basisplaats. Perez is echter niet vergeten hoe lastig Geertruida het had tegen de Grieken.

De analist moet aan die wedstrijd denken als hij Geertruida nu ziet voetballen. “De trainer (Arne Slot, red.) zei dat de overmoed niet de overhand moet nemen. Zelfvertrouwen is goed, maar niet dat je overmoedig of zelfs een beetje nonchalant wordt. Ik bespeur dat wel een klein beetje bij Geertruida”, zegt Perez zondagavond in Dit was het Weekend op ESPN. “Hij is normaal gesproken juist heel betrouwbaar en doet heel erg zijn best. Maar ik vind dat hij teveel risico neemt in zijn spel en iets te nonchalant omgaat met de bal. Tegen FC Twente ook.” Perez toont beelden waarop te zien is dat Geertruida op bezoek bij FC Twente inderdaad meermaals de bal inleverde bij een tegenstander (zie screenshot onder dit artikel).

“Als je heel even terugdenkt aan Griekenland - Nederland, hoe vaak hij in die wedstrijd niet de bal verspeelde”, vervolgt Perez. “Hij denkt nu dat hij álles kan. Ik heb het gevoel dat hij even terug moet naar de basis, de normale ballen inspelen en vanuit daar weer bouwen. Het kan even een dipje zijn, maar dan is het juist belangrijk dat je teruggaat naar wat je zeker kan in plaats van dat je elke keer die geweldige bal wil geven. Zonder dat ik wil zeggen dat het helemaal niks is op dit moment, want dat is ook niet de waarheid.”

