Pijnlijk weerzien voor Santiago Giménez in Champions League-duel met Atlético

De wedstrijd tussen Feyenoord en Atlético Madrid in de Champions League van aanstaande dinsdag staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor. Voor spits betekent dat een weerzien met de arbiter die hem vorig seizoen in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma met rood van het veld stuurde.

De 45-jarige Engelsman Taylor is door de UEFA aangesteld om het duel tussen de regerend kampioen van Nederland en de Spaanse topclub in goede banen te leiden. Het wordt de derde keer dat Feyenoord gefloten wordt door Taylor. In maart 2022 debuteerde de fluitist in de Conference League-kwartfinale met Partizan Belgrado, dat de Rotterdammers met 3-1 wisten te winnen.

Artikel gaat verder onder video

Een jaar later trof Feyenoord Taylor opnieuw, deze keer in Rome. In de kwartfinale van de Europa League hoopte de ploeg van Arne Slot de 1-0 thuiszege van een week eerder over de streep te kunnen trekken, maar na verlenging gingen de Rotterdammers met 4-1 ten onder in het Stadio Olimpico. Aan Rotterdamse zijde kregen Quilinschy Hartman, Mats Wieffer en reservedoelman Timon Wellenreuther geel van Taylor, Giménez moest in de slotseconden zelfs met direct rood naar de kant na een overtreding op tegenstander Gianluca Mancini.

Generale

Feyenoord heeft dinsdag een overwinning op Atlético nodig om zicht te houden op overwintering in de Champions League. Na vier wedstrijden staan de Rotterdammers derde in groep E van het miljardenbal, twee punten achter de Spanjaarden en eentje achter SS Lazio. Atlético won zaterdagavond de generale repetitie voor het duel in De Kuip tegen RCD Mallorca met 1-0 door een treffer van Antoine Griezmann. Memphis Depay maakte tien minuten voor tijd zijn rentree nadat hij door een blessure twee maanden aan de kant bleef bij Los Colchoneros.