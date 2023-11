Pijnlijke spreekkoren over Ten Hag na nieuwe vernedering Manchester United

Manchester United zal de EFL Cup dit seizoen niet prolongeren. De ploeg van Erik ten Hag is woensdagavond in de achtste finale op pijnlijke wijze uitgeschakeld door Newcastle United, dat vorig seizoen nog in de finale verloor van the Red Devils. Ditmaal was Newcastle met 0-3 te sterk was op Old Trafford. Daardoor zal de positie van Ten Hag nog meer wankelen.

Manchester United en Newcastle United traden allebei aan met een flink gewijzigde opstelling ten opzichte van de vorige competitiewedstrijd. Ten Hag voerde zeven wijzigingen door en zijn collega Eddie Howe acht. Niet alleen de uitslag, maar ook het vertoonde spel zal Ten Hag niet tevreden stemmen. Manchester United kreeg nauwelijks voet aan de grond en verloor door doelpunten van Miguel Almirón, Lewis Hall en Joe Willock.

De supporters van Newcastle vermaakten zich kostelijk op Old Trafford. Ze zongen richting Ten Hag: 'You're getting sacked in the morning.' Ofwel: je wordt morgenochtend ontslagen. Het zal moeten blijken of dat daadwerkelijk gebeurt, maar Ten Hag beleeft een zeer moeizaam seizoen. Zondag verloor Manchester United al met 0-3 van Manchester City in de Premier League en nu is Newcastle United in de EFL Cup dus met diezelfde cijfers te sterk.

Het is de eerste keer sinds 1962 (!) dat Manchester United in opeenvolgende thuiswedstrijden met minstens drie doelpunten verschil verliest. Ook heeft Manchester United voor het eerst sinds 1962/63 acht van de eerste vijftien officiële wedstrijden van een seizoen verloren. Voor Newcastle United was het de grootste uitzege op Manchester United sinds 1930 (4-7). De laatste uitzege voor the Magpies op bezoek bij Manchester United dateerde van 1972.