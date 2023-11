PSV blijft op Amerikaanse toer: na Miles Robinson nóg een verdediger genoemd als mogelijke versterking

Dat PSV in de Eredivisie tot op heden pas vijf doelpunten om de oren kreeg, betekent niet dat het zijn ogen gesloten houdt voor defensieve versterking. Door de voorlopige afwezigheid van worden de Eindhovenaren in de winterstop misschien wel gedwongen om de transfermarkt op te gaan. De naam van passeerde al de revue en nu wordt ook gelinkt aan een overstap naar PSV.

Technisch directeur Earnest Stewart van de huidige koploper van de Eredivisie bevestigde zondagochtend in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN dat Robinson op het lijstje staat. “Maar er zijn nog wat andere mogelijkheden”, vertelde Stewart. Namen noemde hij niet, maar het Eindhovens Dagblad weet dat ook Richards in beeld is. “PSV lijkt voor de verdediging opnieuw op de Amerikaanse toer te gaan en heeft in ieder geval twee verdedigend spelers uit dat land op de radar: Robinson en ook is eerder Richards al genoemd, nu actief bij Crystal Palace”, schrijft PSV-watcher Rik Elfrink maandagochtend.

“De naam van de laatste verdediger wordt door ingewijden misschien wel logischer geacht dan die van Robinson, omdat Richards al gewend is aan het Europese clubvoetbal. Robinson heeft daarin nog alles te bewijzen”, stelt Elfrink. Richards is een 23-jarige centrale verdediger die al aardig wat clubs achter zijn naam heeft staan. De Amerikaan maakte in 2018 de overstap van Dallas naar Bayern München. Hij kwam tienmaal in actie voor de hoofdmacht van de Duitse topclub, maar een definitieve doorbraak bleef uit. Bayern München verhuurde Richards in 2021 én 2022 aan TSG Hoffenheim, alvorens hij in de zomer van 2022 defintief de overstap maakte naar Crystal Palace. Dat betaalde een bedrag van twaalf miljoen euro voor zijn komst.

Voor Crystal Palace kwam Richards tot dusver zestien keer in actie. De verdediger stond in het afgelopen seizoen een periode aan de kant met een beenblessure. Eenmaal hersteld slaagde hij er niet in om een basisplaats te veroveren. Dat is hem ook dit seizoen nog niet gelukt. Hij verscheen sinds de start van de competitie pas één keer aan de aftrap. In de beker mocht hij wel twee keer beginnen. Crystal Palace werd in de derde ronde echter door Manchester United uit het toernooi geknikkerd.