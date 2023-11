PSV dendert door met grootste overwinning van dit seizoen

PSV heeft zaterdag een eenvoudige zege geboekt op Heracles in Almelo. In een eentonige wedstrijd kwam de koploper geen moment in de problemen en won het ook zijn elfde wedstrijd van het seizoen: 0-6. Het is de grootste zege dit seizoen in de Eredivisie voor PSV. Justin Hoogma kreeg na twintig minuut rood na een grove overtreding op Guus Til en bezorgde de Eindhovenaren zo de ideale voorbereiding op de midweekse wedstrijd in de Champions League tegen Lens. Bij PSV scoorden zes verschillende spelers.

PSV begon aan de wedstrijd met Til, die in de vorige wedstrijd tegen Ajax in de rust in viel, aan de aftrap in plaats van Malik Tillman. Bij Heracles ontbrak Jethro Willems in de basis, Ruben Roosken kreeg de voorkeur op de linksback positie.

Zoals vooraf verwacht was PSV in de beginfase dominant. Het zette Heracles snel onder druk en ging op zoek naar de openingstreffer, maar kon de dominantie niet omzetten in grote kansen of doelpunten. De beste kans in de beginfase was voor Luuk De Jong maar vrij voor Michael Brouwer kreeg hij de bal niet langs de keeper.

In de twintigste minuut kreeg Heracles het nog lastiger dan het al had. Na bestudering van de beelden stuurde scheidsrechter Joey Kooij aanvoerder Justin Hoogma met rood uit het veld na een overtreding op Til. Omdat de overtreding plaats vond in het strafschopgebied mocht De Jong aanleggen van elf meter. Hij faalde niet: 0-1.

In de 44e minuut leek de wedstrijd beslist toen Jordan Teze de diepgaande Jerdy Schouten alleen voor de keeper zette. Oog in oog met Brouwer schoof hij de bal rustig langs de keeper in het doel: 0-2. Dat was ook de ruststand.

In de tweede helft leek de focus van PSV zich langzaam te verschuiven richting komende woensdag. Het tempo was laag en er werd slordig met de mogelijkheden omgesprongen. Maar omdat Heracles daar niets tegenover kon stellen bleef het een makkelijke wedstrijd voor de koploper. Dat werd het helemaal toen Tillman in de 65e minuut een scherpe, lage voorzet van Joey Veerman binnen tikte: 0-3. Vlak daarna werd het zelfs 0-4 toen André Ramalho op aangeven van de ingevallen Ricardo Pepi de bal hard langs Brouwer schoot.

In de 84e minuut kwam de vijfde speler van PSV op het scorebord. Het was Guus Til die knap raak schoot uit de draai na een pass van Hirving Lozano: 0-5. Dat was nog niet alles, want in blessuretijd maakte ook Ricardo Pepi zijn doelpunt: 0-6. Op aangeven van Til rondde hij op twaalf meter van het doel koel af.

Zo heeft PSV zich op een ideale manier voor kunnen bereiden op de wedstrijd tegen Lens komende woensdag. Heracles heeft na de tweede nederlaag binnen een paar dagen een week de tijd om de wonden te likken en zich te preparen voor de wedstrijd tegen Fortuna Sittard.