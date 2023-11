PSV-icoon trapt op de rem: 'Mooie getallen, maar trek er niet te veel conclusies uit'

PSV is na elf speelronden in de Eredivisie nog altijd zonder puntverlies, maar daar moet volgens spelersbegeleider en oud-verzorger Mart van den Heuvel niet teveel waarde aan worden gehecht. De laatste keer dat de Eindhovenaren een dergelijke serie wisten neer te zetten vanaf de start van het seizoen ging de landstitel immers naar Ajax.

In gesprek met het Eindhovens Dagblad zegt Van den Heuvel: "Het zijn mooie getallen, maar trek er niet te veel conclusies uit. Ik heb zulke gekke dingen gezien in de competitie en allerlei wendingen of onverwachte dingen." Daarbij blikt hij terug op het seizoen 2018-19; toen PSV onder Mark van Bommel de eerste dertien wedstrijden van het seizoen in winst wist om te zetten.

"Wij wonnen vijf jaar geleden die dertien wedstrijden achter elkaar en dat was een hele mooie prestatie, maar na een nederlaag bij Feyenoord kregen we het toen lastiger", vervolgt Van den Heuvel, verwijzend naar de 2-1 nederlaag die PSV op de veertiende speeldag leed in Rotterdam-Zuid. Vanaf dat moment kwam er wat zand in de motor en lieten de Eindhovenaren vaker punten liggen; uiteindelijk zou de ploeg uitkomen op 83 punten. Het Ajax van toenmalig trainer Erik ten Hag pakte er drie meer en kroonde zich daarmee tot landskampioen.

Voor het huidige PSV van Peter Bosz wacht voor de winterstop nog een aantal aardige krachtproeven. De koploper gaat in november nog op bezoek bij nummer vier FC Twente en nummer twee Feyenoord, terwijl in december een uitwedstrijd tegen nummer drie AZ volgt. Van den Heuvel denkt dat er daarna meer te zeggen is over de stand van zaken: "Hoe reageer je als team op tegenslagen? Je loopt vroeg of laat een keer tegen een teleurstelling aan, maar het gaat er vooral om hoe je daarmee omgaat."