PSV pakt door na zege op RC Lens en beloont smaakmaker met 'sterk verbeterd' contract

PSV is zeer te spreken over de prestaties van . De Belg kon afgelopen zomer nog rekenen op de nodige interesse uit de Europese topcompetities en leek in de laatste dagen van de transferwindow de stap te gaan maken, maar bleef in Eindhoven. Die beslissing pakte goed uit. Bakayoko is onder trainer Peter Bosz zeker van zijn plek in het elftal van wordt door PSV nu beloond met een ‘sterk verbeterd’ contract.

Dat meldt PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad donderdagmiddag althans. “PSV heeft een deal gesloten met de Belgische aanvaller Bakayoko over een nieuw contract in Eindhoven. Overeengekomen is dat zijn arbeidsvoorwaarden sterk worden verbeterd, omdat de 20-jarige Rode Duivel alle wedstrijden speelt en met zijn offensieve dadendrang ook van waarde is. PSV en Bakayoko zien dit seizoen veel potentieel om door te groeien”, leest het.

Bakayoko klopte twee seizoenen geleden al op de deur van de PSV-hoofdmacht, maar kreeg in het afgelopen seizoen pas écht een serieuze kans van toenmalig trainer Ruud van Nistelrooij. De Belg speelde zich meteen in de kijker van buitenlandse clubs én de nationale ploeg. Bakayoko werd begin dit kalenderjaar nog sterk in verband gebracht met een overgang naar Paris Saint-Germain, maar na het vertrek van Cody Gakpo en Noni Madueke wilde PSV niet nóg een aanvaller laten gaan. Afgelopen zomer was Bakayoko opnieuw een speler waar door andere clubs flink aan werd getrokken, maar hij besloot in Eindhoven te blijven.

Bakayoko kwam dit seizoen al twintig keer in actie. Hij scoorde drie keer en verzorgde al negen assists. Vooral in de voorrondes van de Champions League was Bakayoko van grote waarde voor zijn elftal. Met vier assists had hij een belangrijk aandeel in plaatsing voor het hoofdtoernooi, waarin hij onlangs in de uitwedstrijd tegen RC Lens nog op fraaie wijze trefzeker was. Woensdagavond verzorgde hij in het thuisduel met RC Lens de voorzet waaruit Luuk de Jong de enige treffer van de avond maakte. Daags na de cruciale overwinning is er dus nóg meer mooi nieuws voor PSV en Bakayoko. “De verbintenis van Bakayoko wordt niet verlengd, zo is overeengekomen. Partijen vinden de huidige contractduur tot medio 2026 nog altijd acceptabel. Deze is afgelopen februari overeengekomen”, schrijft Elfrink.

Volgens de clubwatcher is het 'in principe' de bedoeling dat Bakayoko na dit seizoen de deur van het Philips Stadion achter zich dichttrekt. PSV hoopt de vleugelaanvaller het liefst met een landstitel op zak én heel wat geld te kunnen verkopen. Het Engelse Brentford had in de laatste dagen van de zomerse transferwindow nog veertig miljoen euro over voor de komst van Bakayoko, 'maar PSV en Bakayoko bedankten vriendelijk voor de interesse'.