PSV - RC Lens op tv: hoe laat begint de wedstrijd en op welke zender is hij te zien?

PSV speelt woensdagavond een cruciaal duel tegen het Franse RC Lens. De Eindhovenaren speelden twee weken geleden in Frankrijk nog met 1-1 gelijk tegen dezelfde tegenstander en moeten in eigen huis winnen om zicht te houden op overwintering in de Champions League. De confrontatie tussen PSV en Lens wordt uiteraard live uitgezonden, maar op welke zender en hoe laat begint de uitzending?

PSV - Lens op tv

De wedstrijd in het Philips Stadion is op twee zenders te bekijken: zowel RTL7 als op Ziggo Sport Voetbal wordt het duel in zijn geheel uitgezonden. Op het open kanaal vertoont Ziggo bovendien het schakelprogramma waarin ook de hoogtepunten van het duel van PSV langs zullen komen.

Hoe laat beginnen de uitzendingen?

Op RTL7 wordt vanaf 19.54 uur de voorbeschouwing op het duel uitgezonden. Ziggo begint op het open kanaal om 20.45 uur met Ziggo Sport Switch, het schakelprogramma. De aftrap van het duel tussen PSV en Lens vindt plaats om 21.00 uur.

Wat staat er op het spel?

Voor PSV wordt het kort gezegd 'maken of breken' dinsdagavond. De Eindhovenaren verzamelden uit hun eerste drie wedstrijden twee punten, door een afgetekende nederlaag tegen Arsenal (4-0) en gelijke spelen tegen zowel Sevilla (2-2) als uit bij Lens (1-1). De ploeg die in de Eredivisie na elf speelronden nog altijd zonder puntverlies is, vindt zichzelf in de Champions League daardoor terug op de vierde en laatste plaats in groep B. Met een overwinning op Lens zou het elftal van Peter Bosz op vijf punten komen en daarmee gelijk komen met de Fransen. Daarnaast zal het onderlinge resultaat daarmee ook in Eindhovens voordeel uitvallen.

Wie gaan er spelen?

Bosz zal volgens clubwatcher Rik Elfrink tegen Lens vasthouden aan de basiself die afgelopen weekend geen kind hadden aan Heracles Almelo, dat in eigen huis op een 0-6 nederlaag werd getrakteerd. Dat betekent dat Malik Tillman en Ricardo Pepi, die in Almelo als invaller trefzeker waren, vermoedelijk weer plaats zullen nemen op de bank.

Verwachte opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Veerman, Schouten, Til; Bakayoko, De Jong, Lozano