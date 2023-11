Rashford biedt excuses aan bij Ten Hag voor 'onacceptabel gedrag' na nederlaag tegen City

heeft zijn excuses aangeboden aan Erik ten Hag voor het bezoeken van een nachtclub na de nederlaag van Manchester United tegen Manchester City op zondag. De aanvaller werd feestend gesignaleerd in de nachtclub in Manchester en beseft dat hij daarmee een grens is overgegaan.

Hoewel de avond uit al was geregeld voordat de wedstrijd was gespeeld, vindt Ten Hag het gedrag van Rashford 'onacceptabel'. De aanvaller speelde 85 minuten in de stadsderby. Ten Hag laat weten dat hij met Rashford over de kwestie heeft gesproken. “Ik ben ervan op de hoogte. Het is onacceptabel. Ik heb dat aangegeven, hij heeft excuses gemaakt en daarmee is het af. Het is een interne kwestie."

Volgens Ten Hag is Rashford met zijn hoofd compleet bij Manchester United. De aanvaller weet dit seizoen niet de vorm te vinden die hij vorig seizoen had; sinds het begin van deze jaargang maakte hij slechts één doelpunt in veertien officiële wedstrijden. "Hij is erg gemotiveerd om het recht te zetten. Ik zie hoeveel moeite hij daarvoor doet. Hij heeft een fout begaan, maar hij doet er op en buiten het veld alles aan om het team te helpen."

Rashford begon woensdag in de EFL Cup-wedstrijd tegen Newcastle United (0-3 nederlaag) op de bank, maar dat had volgens Ten Hag niet te maken met zijn nachtelijke escapades. "Nee, je hebt kunnen zien dat we meer hebben gerouleerd", citeert The Athletic.