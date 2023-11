Reacties stormen binnen onder opstellingspost Jong Ajax dankzij opvallende debutant

Ajax kondigde maandagavond de opstelling van de beloftenploeg voor de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tegen Willem II aan en zag opvallend veel reacties binnenkomen. Veel Turkse gebruikers van X reageren onder de post en dat zal alles te maken hebben met de basisplaats van .

De Turkse verdediger staat namelijk voor het eerst vanaf minuut één binnen de lijnen als speler van Ajax. Kaplan maakte in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (23 oktober, uitslag 0-0) zijn debuut in een officiële wedstrijd van de Amsterdammers. De van Trabzonspor overgekomen stopper kwam in de zeventigste minuut in het veld voor Olivier Aertssen.

In de thuiswedstrijd tegen Willem II begint Kaplan vanaf de basis in het elftal van Dave Vos. Dit zorgt voor grote vreugde in Turkije. Het bericht waarmee Ajax de opstelling van de Jong-ploeg aankondigt op X levert veel reacties op. De verdediger brengt hoge verwachtingen met zich mee. “Hij zou wel eens de gamechanger van het seizoen kunnen zijn”, stelt een persoon op X.

Verder heeft Vos een basisplaats voor Anass Salah-Eddine. De linksback annex middenvelder speelt bij de beloftenploeg met rugnummer acht. Verder valt het ook op dat iemand met de naam ‘Gorter’ op de bank zit. Dit is echter de achttienjarige Olaf Gorter, in plaats van de geblesseerde Jay Gorter.