Ricardo Pepi maakt het Bosz niet makkelijker bij PSV

blijft zich in het shirt van de nationale ploeg van de Verenigde Staten van zijn beste kant laten zien. De aanvaller PSV kwam afgelopen nacht in thuiswedstrijd tegen Trinidad en Tobago halverwege de tweede helft binnen de lijnen en had slechts een kwartier nodig om het verschil te maken. Met de openingstreffer had Pepi een belangrijk aandeel in de uiteindelijke 3-0 overwinning.

Hoewel Pepi er niet in slaagde FC Groningen te behoeden voor degradatie, kon hij terugkijken op een geslaagd eerste seizoen in Nederland. De Amerikaan bewees een makkelijk scorende spits te zijn en speelde zich daarmee in de kijker van Feyenoord én PSV. De Rotterdammers leken in eerste instantie de beste papieren te hebben voor zijn komst, maar hij koos uiteindelijk voor PSV. Het is Pepi in Eindhoven nog niet gelukt om een basisplaats te veroveren. Dat is natuurlijk niet gek als je aanvoerder Luuk de Jong voor je moet dulden. Ondanks zijn reserverol was Pepi al vier keer trefzeker voor zijn nieuwe werkgever.

De Amerikaan was onlangs in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo als invaller nog goed voor een doelpunt en een assist en zette die vorm door in de nationale ploeg. Pepi moest in de wedstrijd tegen Trinidad en Tobago in de kwartfinale van de Nations League weliswaar genoegen nemen met een plek op de bank, maar kwam halverwege de tweede helft alsnog binnen de lijnen. Een uitstekende ingreep van de bondscoach, want Pepi tikte de Amerikanen acht minuten voor tijd op een 1-0 voorsprong. Het doelpunt van Pepi vormde het startsein voor een geweldige Amerikaanse slotfase. De thuisploeg liep via treffers van Antonee Robinson en Giovanni Reyna nog uit naar een 3-0 overwinning.

Zo drukten de Verenigde Staten het krachtsverschil uiteindelijk toch nog uit op het scorebord. Trinidad en Tobago stond vanaf minuut 37 al met een man minder op het veld na een rode kaart voor Noah Powder. Waar Pepi in de tweede helft dus zijn opwachting maakte, hadden zijn ploeggenoten bij PSV Sergiño Dest en Malik Tillman wél een basisplaats. Dest maakte de wedstrijd vol, Tillman werd na 66 minuten vervangen door… Pepi. Dinsdag staat de return tussen Trinidad en Tobago en de VS op het programma. De winnaar plaatst zich voor de halve finale van de Nations League.

Ricardo Pepi 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒍𝒚 gets the breakthrough for the USMNT 🚂



Watch the match live on TNT and Max 📺 pic.twitter.com/enV9aZCt0I — B/R Football (@brfootball) November 17, 2023 EL TREN 🤩🚂 pic.twitter.com/UPzB0QNpr4 — PSV (@PSV) November 17, 2023