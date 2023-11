Ronald de Boer wijst grote uitblinker achterin aan bij Oranje: 'Wat nou probleem?'

Ronald de Boer lijkt optimistisch over de toekomst van het Nederlands elftal. De analist stelt na het doelpunt van tegen Ierland, weliswaar met een knipoog, dat er geen spitsenprobleem meer is. Ook is hij positief over , die in zijn ogen het 'probleem' in de verdediging oplost.

Weghorst opende de score met een harde knal in de twaalfde minuut. "Spitsenprobleem?? 😉😂", schrijft De Boer na het doelpunt op X. In de pauze voegt hij toe: "De Vrij….we hebben geen cv-probleem!" De Vrij staat samen met Virgil van Dijk en Daley Blind in het hart van de verdediging; op de flanken zijn Denzel Dumfries en Quilindschy Hartman geposteerd. Met Nathan Aké, Sven Botman, Matthijs de Ligt, Jurriën Timber, Micky van de Ven, Lutsharel Geertruida en Jeremie Frimpong mist Oranje de nodige verdedigers door blessureleed.

Ook Pierre van Hooijdonk is lovend over het doelpunt van Weghorst. "Hij schiet 'm fantastisch binnen", zegt de analist van de NOS, die Daley Blind en De Vrij aanwijst als uitblinkers van Oranje in de eerste helft.