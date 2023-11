Sergiño Dest benadeelt Team USA met oliedomme actie: 'Walgende blik van teamgenoten zegt alles'

PSV-back heeft zich in de nacht van maandag op dinsdag de woede van zijn teamgenoten in de nationale ploeg van de Verenigde Staten op de hals gehaald. De oud-speler van Ajax, FC Barcelona en AC Milan kreeg in het CONCACAF Nations League-duel met Trinidad en Tobago vlak voor rust op oliedomme wijze een rode kaart.

Dest dacht bij de zijlijn een bal binnen te houden, maar de arbitrage kende te thuisploeg tóch een inworp toe. Dat kon hij niet verkroppen: in woord en gebaar toonde hij zijn frustratie richting de scheidsrechter. Eerst kreeg hij geel voor het boos wegschieten van de bal, toen hij daarna bleef fulmineren besloot de leidsman hem direct ook zijn tweede kaart voor te schotelen en mocht Dest dus gaan douchen.

Al op het veld lieten Dests collega-internationals, waaronder aanvoerder Tim Ream, hun afkeuring duidelijk blijken jegens de PSV'er. Na afloop van de wedstrijd wond linksback Antonee Robinson er ook geen doekjes om: "Het ging goed, we hadden de wedstrijd onder controle. Maar na een moment van onprofessionalisme keerde het tij", duidt hij de rode kaart van zijn ploeggenoot.

Op het moment dat Dest kon inrukken stond Team USA, waar Ricardo Pepi evenens een basisplaats had en Malik Tillman mocht invallen, met 0-1 voor door een treffer van diezelfde Robinson. Met een man minder kantelde het duel echter, via Reon Moore en Alvin Jones boekte Trinidad uiteindelijk een 2-1 overwinning. Dat was echter niet voldoende om de 3-0 die de VS in de heenwedstrijd boekte ongedaan te maken, waardoor de Amerikanen wel doordrongen tot de halve finale van de Nations League in Midden- en Noord-Amerika.

gio looking absolutely appalled, yunus, trying to fix things, ream full on YELLING at and turner pushing him. this was actually crazy. love dest but WHAT was dest thinking 😐 pic.twitter.com/ChQ6OG3E9B — ًًً (@_captainpulisic) November 21, 2023

“I want to apologize to my Teammates, Staff, Fans and whole nation for my behaviour it was unacceptable, Selfish and immature I let my team down! It’s something I have to learn from and it won’t happen again!”



Sergino Dest on IG 📱 pic.twitter.com/rahMoNwQg9 — USMNT Only (@usmntonly) November 21, 2023