Sfeer op kantoor bij Ajax ontzettend slecht: 'Niet leuk'

Siem de Jong heeft momenteel een traineeship bij Ajax. De oud-voetballer krijgt de onrust binnen de club ditmaal van een andere kant mee. Gezellig is het momenteel niet in de Johan Cruijff Arena, erkent hij.

“Nee, dat is niet leuk. De sfeer is natuurlijk wel echt heel slecht op dit moment”, erkent De Jong in de Football is Life-podcast. “Dat merk je op kantoor aan de mensen die je ziet en spreekt. Iedereen heeft daar natuurlijk gewoon mee te maken. Dat is wel iets waar we hopelijk snel uitkomen, met nu een nieuwe trainer.”

De slechte resultaten van de Amsterdammers grijpen De Jong wel aan. “Ja, het doet pijn. En zo zit je ook te kijken”, aldus de voormalig middenvelder, die vervolgens aan medegast Daley Blind vroeg of hij de nieuwe trainer John van ’t Schip – naar voren geschoven bij de Amsterdammers – nog kent uit zijn eerste periode. Blind debuteerde onder Marco van Basten, bij wie Van ’t Schip zijn assistent

“Van ’t Schip was toen assistent van Van Basten. Toen heb ik hem ook even kort meegemaakt. Wat ik van hem vond? Toen kwam ik net bij het eerste, dus dan vind je alles prima”, herinnert Blind. “Dan ga je als de brandweer en doe je gewoon je werk. Maar ik denk dat het, na alle hectiek en de periode van Maduro als interim, fijn is dat er met Van ‘t Schip een nieuwe coach is, met veel ervaring. Hopelijk kan hij dat snel omdraaien.