Slot countert vraag Driessen: 'Jij wilt er naartoe dat ik zeg...'

Feyenoord-coach Arne Slot werd zondag tijdens de persconferentie verrast door een vraag van Valentijn Driessen. De journalist van De Telegraaf constateerde dat de Rotterdammers in topwedstrijden zelden heel aanvallend beginnen, maar zondag tegen AZ dat wél deden. En dus trok hij de conclusie dat Slot niet bang was voor AZ.

“Ik vind AZ-thuis en uit een topwedstrijd", zei Slot tijdens het persmoment, die daarop hoorde wat de suggestie was van Driessen. “Jij wilt er naartoe dat ik zeg dat we in grote wedstrijden altijd met Ramiz Zerrouki spelen. Maar dat is geen vast gegeven”, counterde Slot op de vraag van Driessen. Even daarvoor had de oefenmeester de tactische overwegingen uitgelegd waarom hij zondag tegen AZ niet voor Zerrouki in het elftal koos.

Zonder de voormalig middenvelder van FC Twente in de basis won Feyenoord in eigen huis met 1-0 van AZ en nam daardoor ook de tweede plek over. In de wedstrijd kwamen de Alkmaarders weinig aan bod en door een uitblinkende Quinten Timber werd er met één doelpunt verschil gewonnen. De middenvelder was bij veel kansen betrokken en schoot ook eenmaal raak.

