Sneijder schiet overeind en wordt boos na actie van PSV'er: 'Deze bal, gewoon meesteken!'

Wesley Sneijder heeft zich woensdagavond in de rust van het duel tussen PSV en Lens kritisch uitgelaten over PSV-middenvelder . De analist van RTL7 haalt in zijn analyse een moment naar voren waarop Veerman in zijn ogen een grote kans laat liggen om gevaar te stichten namens PSV.

"We weten allemaal dat Champions League wordt beslist op details", begint Sneijder. "Deze bal, Veerman. Die moet toch gewoon in de loop op Bakayoko, die is weg en loopt 1-op-1 op de keeper. Als we het dan hebben over top middenvelders, dan moet die bal er liggen", stelt de recordinternational. "Hij mist gewoon het kleine beetje vertrouwen, maar dat zijn wel belangrijke momenten. Het staat 1-0, dus dat is helemaal niet zo zeker."

Sneijder viel op dat PSV in een rommelige eerste helft tegen Lens op voorsprong kwam door een moment waarop er echt gevoetbald wordt: "PSV moet ook gewoon weer gaan voetballen. De goal ontstaat uit de enige voetballende actie die er was. Houd het vast", zegt Sneijder.