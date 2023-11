Spelers en zaakwaarnemers beklagen zich over Ajax: 'Fans stonden voor de deur in de P.C. Hooftstraat'

Ajax gaf in de zomer circa 110 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, maar verzuimt volgens Mike Verweij om de aankopen goed te begeleiden. Van spelers en zaakwaarnemers krijgt de journalist van De Telegraaf geregeld te horen dat de begeleiding tekortschiet.

Volgens Verweij moet de begeleiding ‘een punt van zorg’ zijn bij Ajax. “Dit is iets wat je hoort van veel zaakwaarnemers en spelers”, zegt hij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “In Engeland worden buitenlandse spelers in de watten gelegd, met een eigen chauffeur en beveiliger, maar bij Ajax… Nou, ik weet nog dat Václav Cerny verzuimde de 0-2 te maken in de beruchte kampioenswedstrijd tegen De Graafschap. Die woonde op zichzelf in de P.C. Hooftstraat. Daar stonden de fans voor de deur.”

De spelers van Ajax worden ‘compleet aan hun lot overgelaten’, zegt de clubwatcher. “Er zijn nu twaalf buitenlandse spelers bij Ajax. Die worden in het Jaz Hotel gestopt en moeten de ArenA Boulevard op om wat eten te halen.” Het Jaz Hotel ligt naast de Johan Cruijff ArenA en is volgens Valentijn Driessen ‘een prima hotel’. “Wat zeuren die spelers nou?”, vraagt hij zich dan ook af. “Waar gaat het over? Je kan toch zelf voor je eten zorgen? Het zij volwassen spelers, het zijn geen zestienjarigen. Ze kunnen ook met z’n allen eten bij de club.”

Toch denkt Verweij er niet zo lichtzinnig over. In zijn ogen moet Ajax zich wel degelijk achter de oren krabben. “Als je elke keer te horen krijgt dat die begeleiding te wensen overlaat, dan moet je daar wat aan doen. Er wordt zoveel geld uitgegeven bij Ajax, zorg dan ook dat de begeleiding goed is.”

Na de wedstrijd tegen FC Volendam (2-0) van donderdagavond liet trainer John van 't Schip weten dat spits Chuba Akpom een moeilijke periode achter de rug heeft in Amsterdam. "Hij heeft hier langere tijd met zijn familie in een hotel gezeten, maar hij is nu min of meer gesetteld", zei de trainer. "Dit moet voor hem ook voelen als een nieuwe start."