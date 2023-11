Stadionspeaker komt na 11 minuten met dringende oproep bij PSV tegen Lens

Het Champions League-duel tussen PSV en het Franse Lens is in een kolkend Philips Stadion van start gegaan, waar de supporters van allebei de clubs voor een mooie sfeer zorgen. Het PSV-publiek deed dat bij de opkomst met vlaggetjes, maar in het uitvak werden er na ruim tien minuten spelen enorm veel fakkels afgestoken, wat zorgde voor een dringende oproep van de stadionspeaker in het Philips Stadion.

Lens staat bekend om zijn fanatieke supporters, dat werd wel duidelijk in het eerste duel tussen de twee clubs in Frankrijk, en die groep is woensdagavond ook afgereisd naar Eindhoven. In het uitvak werden na ruim tien minuten gespeeld te hebben de nodige fakkels afgestoken, wat zorgde voor de nodige rook in het stadion. De richtlijnen van de UEFA schrijven voor dat dit niet op tv uitgezonden mag worden, waardoor het moment voor de kijker niet op viel. De stadionspeaker liet echter direct wel van zich horen.

In het Frans werd er een dringende oproep gedaan aan de supporters van het Franse Lens om geen vuurwerk meer af te steken vanuit het uitvak. Op sociale media duiken er inmiddels beelden op van de sfeeractie van de Franse fans.

Vuurwerkshow in het vak van RC Lens pic.twitter.com/ey3S40Es21 — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) November 8, 2023