Steun voor Ajax-captain Bergwijn: 'Hij is sowieso een leider, jullie zien niet wat hij allemaal doet'

Ajax-aanvoerder krijgt steun van zijn ploeggenoot . Waar in de buitenwereld veel kritiek doorklinkt over de beslissing om de aanvaller de band om te hangen, laat Taylor er geen misverstand over bestaan: 'Ik vind hem een echte aanvoerder'.

In gesprek met Voetbal International wordt Taylor gevraagd naar het gebrek aan leiders in de spelersgroep van de huidige nummer twaalf van de Eredivisie, maar hij bezweert dat daar geen sprake van is; Ajax heeft in zijn ogen 'genoeg' spelers die binnen de groep het voortouw nemen: "Steven Bergwijn, onze aanvoerder, is sowieso een leider, maar we hebben er nog meer, hoor. Steven Berghuis is een echte leider, ook buiten het veld, hoe hij de jonge en nieuwe spelers helpt. We hebben Remko Pasveer nog, Gerónimo Rulli, we hebben er écht wel genoeg."

Bergwijn kreeg in de voorbereiding het aanvoerderschap toebedeeld door toenmalig Ajax-trainer Maurice Steijn, ook onder zijn opvolgers Hedwiges Maduro en John van 't Schip blijft die beslissing vooralsnog overeind staan. Al vanaf het eerste moment krijgt de aanvaller daar vragen over, na het uitduel met PSV liet Bergwijn in een interview met NOS-verslaggever Joep Schreuder duidelijk merken daar wel klaar mee te zijn. "Zijn jullie erbij als ik in de kleedkamer ben? Nee toch? Op wat baseren jullie dit dan? Op hoe ik in het veld rondloop? Daar ben ik een beetje klaar mee, weet je. Jullie zijn er niet bij in de kleedkamer", sprak de zichtbaar geïrriteerde Bergwijn destijds.

Taylor zegt 'verrast' te zijn door de kritiek op Bergwijn. "Volgens mij heeft hij zelf ook al uitgelegd: jullie zijn er niet bij in de kleedkamer. Dus jullie zien niet wat hij in de kleedkamer allemaal doet." De middenvelder, die maandag met Jong Oranje met 2-4 zegevierde in het EK-kwalificatieduel in en tegen Zweden, geeft een aantal voorbeelden: "Hoe hij ons allemaal oppept voor wedstrijden. Hoe hij ons allemaal meeneemt bij de voorbereiding op trainingen, bij de warming-up. Dat zien jullie niet. Hoe hij praat met de jongens en zelf het goede voorbeeld geeft." Taylor kan dan ook maar één conclusie trekken over Bergwijn: "Ik vind hem een echte aanvoerder."