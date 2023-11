Zeer intelligente goal van Ruben van Bommel bezorgt Jong Oranje volgende overwinning

Jong Oranje heeft maandagavond een benauwde zege op Jong Zweden geboekt (2-4). De formatie van Michael Reiziger kwam een kolderieke tegentreffer heel snel te boven en wist uiteindelijk de score om te draaien. Door de zege blijft Nederland ongeslagen en Groep C van de EK-kwalificatiepoule.

Jong Oranje won afgelopen donderdag met slechts 0-1 van Gibraltar, en kwam ook in de eerste helft tegen Jong Zweden moeizaam voor de dag. Sontje Hansen leed in de 36e minuut balverlies op eigen helft en luidde daarmee een tegenaanval in. Sebastian Nanasi passeerde wat verdedigers en wist de bal vervolgens over Calvin Raatsie te loppen.

De doelman van Jong Oranje toucheerde de bal licht, waardoor het erop leek dat Finn van Breemen de inzet nog van de lijn kon houden. De oud-verdediger van ADO Den Haag miste echter de bal, waardoor de 1-0 op tamelijk kolderieke wijze op het scorebord verscheen. De ploeg van Reiziger had maar drie minuten nodig om orde op zaken te stellen. Een aanval van Jong Oranje bleef hangen in de zestien, waarna Hansen zijn fout kon herstellen en de 1-1 kon binnenschieten.

In de 65e minuut kon Jong Oranje profiteren van het moment dat Jong Zweden wegens een blessurebehandeling even met tien man speelde. Youri Regeer raakte de paal met een inzet vanuit de draai. Vervolgens kwam de bal voor de voeten van Ruben van Bommel, die met een slim schot voor de 1-2 wist te tekenen.

Pas in de slotfase leek de wedstrijd los te komen, toen Noah Ohio voor de 1-3 zorgde. De wedstrijd leek beslist, maar Jong Zweden deed via Noah Persson weer wat terug. Gelukkig hoefde Jong Oranje niet meer te billenknijpen, want Van Bommel maakte in de absolute slotfase zijn tweede van de avond: 2-4.