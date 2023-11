Strafeis bekend: Dani Alves mogelijk tot 2032 achter slot en grendel

Tegen is negen jaar cel geëist voor de vermeende verkrachting van een vrouw in een nachtclub in Barcelona. Ook moet Alves het slachtoffer een schadevergoeding van 150.000 euro betalen, zo luidt de eis van justitie in Spanje. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechter uitspraak doet.

De veertigjarige oud-prof zit sinds januari vast op verdenking van verkrachting. In februari zou hij hebben bekend dat er sprake is geweest van penetratie bij de vrouw die hem beschuldigt van verkrachting. Hij heeft zijn verklaring enkele keren gewijzigd. In zijn eerste verklaring zou de rechtsback gezegd hebben dat hij het vermeende slachtoffer, een 23-jarige vrouw, niet kent. Daarna erkende hij dat er contact is geweest, daarna bevestigde hij fysieke aanrakingen en later zou hij dus hebben toegegeven dat er sprake was van penetratie.

De verkrachting zou hebben plaatsgevonden in de nacht van 30 op 31 december. Alves en het vermeende slachtoffer waren circa zestien minuten op het toilet in een nachtclub in Barcelona. De vrouw verklaarde dat ze door Alves werd gedwongen om 'bovenop hem te gaan zitten'. Uiteindelijk zou Alves haar op de grond hebben gegooid en hebben gedwongen tot orale seks. Daar verzette ze zich tegen, waarna Alves haar zou hebben 'gepenetreerd tot hij ejaculeerde', aldus eerdere berichtgeving.

De volgende dag kwamen de beschuldigingen aan het licht, maar Alves was toen al vertrokken naar Mexico, waar hij nog een wedstrijd speelde voor UNAM Pumas. De Braziliaan keerde daarna kortstondig terug naar Spanje om de begrafenis van zijn schoonmoeder bij te wonen en werd vervolgens gearresteerd. Hij zit sindsdien vast in een gevangenis in Barcelona. Zijn zaak diende donderdag en justitie eiste dus een celstraf van negen jaar plus een schadevergoeding van 150.000 euro voor het slachtoffer.