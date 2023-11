'Mbappé kan toptransfer vergeten: Europese grootmacht zet streep door komst Fransman'

Real Madrid wordt al tijden in verband gebracht met de komst van , maar van een samenwerking met de Fransman lijkt het niet te komen. Verschillende Spaanse media, waaronder Cadena SER, melden woensdag dat de Spaanse grootmacht de komst van Mbappé uit het hoofd heeft geweest.

Als het aan Real Madrid had gelegen, dan was Mbappé al een paar jaar actief geweest in Spanje. De Koninklijke deed in de zomer van 2021 een bod van 180 miljoen euro op de Franse ster. Paris Saint-Germain wilde, ondanks het feit dat de aanvaller op dat moment in het bezit was van een aflopend contract, niet meewerken aan een transfer. Real Madrid leek daardoor een jaar langer te moeten wachten op de komst van Mbappé. Een transfervrije overgang naar de Spaanse hoofdstad leek in de maak, ware het niet dat de wereldkampioen van 2018 vriend en vijand op het verkeerde been zette en een nieuw contract tekende bij PSG.

Mbappé zette zijn handtekening onder een verbintenis tot ‘slechts’ medio 2024, wat toen al betekende dat de geruchten over een vertrek uit Parijs snel weer zouden toenemen. En dat gebeurde inderdaad. De Fransman werd afgelopen zomer wederom in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid. Mbappé maakte het er voor PSG en zichzelf ook niet gemakkelijker op door in een brief aan de Parijse clubleiding te laten weten dat hij zijn contract niet nóg een keer ging verlengen. PSG reageerde daarop door de aanvaller tijdelijk uit de selectie te zetten. Mbappé trainde in de zomer met een aantal andere spelers die op de nominatie stonden om te vertrekken, maar van een transfer kwam het wederom niet.

Een contractverlenging lijkt er nog altijd niet in te zitten, waardoor het er voorlopig alle schijn van heeft dat Mbappé na dit seizoen alsnog transfervrij de deur van het Parc des Princes achter zich dichttrekt. Maar wie moet dan zijn nieuwe werkgever worden? Door Real Madrid lijkt de voetballer een streep te kunnen zetten. De Spaanse grootmacht voelde zich onlangs al genoodzaakt om in een officieel statement de geruchten over vermeende onderhandelingen met Mbappé te ontkrachten. Volgens het programma El Larguero van Cadena SER heeft Real Madrid de komst van Mbappé nu definitief uit het hoofd gezet. Niet alleen vormt diens salaris een te groot struikelblok voor de club, ook wil het zich naar verluidt richten op de komst van jongere spelers.

Sport voegt daar nog aan toe dat Real Madrid zich door het geweldige begin van Jude Bellingham in Spanje niet genoodzaakt ziet om een nieuwe galactico aan te trekken. Bellingham maakte afgelopen zomer voor een bedrag van meer dan honderd miljoen euro de overstap van Borussia Dortmund naar Real Madrid en is tot op heden de grote blikvanger in het elftal van coach Carlo Ancelotti. De Engelsman was in veertien wedstrijden al dertien keer trefzeker.