Talenten van Van Persie geven Feyenoord het goede voorbeeld en overwinteren in Youth League

Het Feyenoord Onder 19 van trainer Robin van Persie heeft de hoofdmacht van Arne Slot dinsdagmiddag het goede voorbeeld gegeven. De ploeg won het uitduel in de UEFA Youth League tegen SS Lazio met 1-3, waardoor de club al zeker is van overwintering in het toernooi dat vorig seizoen nog werd gewonnen door AZ.

De ploeg van Van Persie ging als koploper in groep E van het Europese beloftentoernooi het uitduel met de Romeinen in en kwam al na tien minuten spelen op schitterende wijze op voorsprong. De zeventienjarige Aymin Sliti behield met een woud van Lazio-verdedigers voor zijn neus het overzicht en prikte met een heerlijke boogbal de 0-1 tegen de touwen. Die voorsprong wisten de Rotterdamse talenten echter niet mee te nemen de kleedkamer in: een kwartier later kwam de thuisploeg door een treffer van Filipe Bordon weer op gelijke hoogte.

In het tweede bedrijf stelde Feyenoord echter weer orde op zaken. Na ruim een uur spelen prikte Nesto Groen de verdiende 1-2 binnen en in blessuretijd bepaalde Fabiano Rust de eindstand op 1-3. Door de zege is de ploeg van Van Persie zeker van overwintering in de Youth League doordat uit de eerste vier duels tien punten bij elkaar zijn gespeeld.