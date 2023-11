Ten Hag mist Rashford en voert meerdere wijzigingen door in cruciale wedstrijd

zit niet bij de selectie van Manchester United voor de competitiewedstrijd tegen Fulham. Erik ten Hag neemt het vanaf 13.30 uur zonder de aanvaller op tegen de nummer veertien van de Premier League.

De absentie van Rashford is volgens journalist Fabrizio Romano te verklaren door een blessure die hij op de training zou hebben opgelopen. Zijn afwezigheid heeft dus niet te maken met de misstap die Rashford zondag beging na de 0-3 nederlaag tegen Manchester City. De aanvaller werd feestend gesignaleerd in de nachtclub in Manchester.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel de avond uit al was geregeld voordat de wedstrijd was gespeeld, vond Ten Hag het gedrag van Rashford 'onacceptabel'. De aanvaller speelde 85 minuten in de stadsderby. Ten Hag liet in een reactie weten dat hij met Rashford over de kwestie heeft gesproken. “Ik ben ervan op de hoogte. Het is onacceptabel. Ik heb dat aangegeven, hij heeft excuses gemaakt en daarmee is het af. Het is een interne kwestie."

Rashford begon woensdag in de EFL Cup-wedstrijd tegen Newcastle United (0-3 nederlaag) op de bank, maar dat had volgens Ten Hag niet te maken met zijn nachtelijke escapades. Ook nu tegen Fulham wordt Rashford dus niet bestraft door zijn Nederlandse trainer. "Hij is met ons meegereisd, maar is desondanks niet fit. Als hij wel fit was geweest, had hij gespeeld", maakt Ten Hag kort voor de wedstrijd duidelijk.

De aanvaller weet dit seizoen niet de vorm te vinden die hij vorig seizoen had; sinds het begin van deze jaargang maakte hij slechts één doelpunt in veertien officiële wedstrijden.

Wat is de opstelling van Manchester United?

Ten Hag voert meerdere wijzigingen door in zijn opstelling. Ten opzichte van de nederlaag tegen Manchester City. Zo zijn Victor Lindelöf, Sofyan Amkrabat en Rashford hun basisplaatsen kwijtgeraakt. De afwezigheid van Lindelöf heeft mogelijk te maken met ziekte. Opvallend is dat Raphaël Varane, die juist hersteld is van griep, niet in de basis staat. Ten Hag laat Aaron Wan-Bissaka, Antony en Alejandro Garnacho hun entree maken. Bij Fulham heeft ex-Ajacied Calvin Bassey een basisplaats.

Opstelling Fulham: Leno; Castagne, Bassey, Ream, Robinson; Wilson, Palhinha; Iwobi, Andreas Pereira, Willian; Rodrigo Muniz.

Opstelling Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Evans, Dalot; McTominay, Eriksen, Fernandes; Garnacho, Antony, Højlund