Tranen in San Siro na historische invalbeurt 15-jarige (!) Camarda bij Milan - Fiorentina

AC Milan won zaterdagavond met 1-0 van Fiorentina door een benutte strafschop van verdediger , in de blessuretijd van de eerste helft. Na afloop ging het echter vooral over een historisch moment in de 83ste minuut van het duel. Milan-trainer Stefano Pioli besloot de 15-jarige Francesco Camarda te laten invallen voor spits , wat leidde tot tranen op de tribune.

Bij zijn debuut in het roodzwart was Camarda precies 15 jaar en 260 dagen oud, waardoor hij nu de jongste speler aller tijden in de Serie A is. Hij breekt het record van Wisdom Amey met precies twee weken: de verdediger was in mei 2022 precies 15 jaar en 274 dagen toen hij in het veld kwam namens Bologna in het duel met Genoa.

Uiteraard breekt Camarda met zijn invalbeurt ook het clubrecord van Milan. Tot zaterdagavond was doelman Gianluigi Donnarumma, thans spelend voor Paris Saint-Germain, de jongste debutant in de clubhistorie. De keeper van de Italiaanse nationale ploeg werd op een leeftijd van 16 jaar en acht maanden voor de leeuwen geworpen tegen Sassuolo, in oktober 2015.

Op beelden die de Italiaanse journalist Fabrizio Romano op X heeft geplaatst, is te zien hoe de ouders van Camarda op de tribunes emotioneel reageren op het debuut van hun zoon.