Twigt beleeft 'mooie' avond met Jong Oranje, maar schrikt als hij in de kleedkamer op z'n telefoon kijkt

heeft een nogal vreemde avond achter de rug. De middenvelder van FC Volendam boekte donderdag met Jong Oranje weliswaar een krappe zege op de leeftijdsgenoten van Gibraltar, maar zag na afloop van het EK-kwalificatieduel in Almere op zijn telefoon dat zijn werkgever in de eerste ronde van de KNVB Beker een pijnlijke nederlaag had geleden tegen de amateurs van Excelsior Maassluis.

Twigt kon zijn ploeg weliswaar niet helpen, maar baalt desondanks als een stekker dat het bekeravontuur er al na één wedstrijd op zit. “Ja, ik heb het gezien”, reageerde Twigt na afloop van het EK-kwalificatieduel tussen Jong Oranje en Gibraltar voor de camera van ESPN. De middenvelder debuteerde in september in Jong Oranje en had donderdagavond voor het eerst een basisplaats. Hij was blij met de overwinning in Almere, maar zijn blijdschap werd overschaduwd door het teleurstellende nieuws uit Maassluis. “Ik opende m’n telefoon in de kleedkamer na de wedstrijd. Negentiende minuut ook. Ik weet niet hoe de wedstrijd is gelopen moet ik eerlijk zeggen, dat moet ik allemaal nog horen. Hoe lullig het ook klinkt, ik was op deze wedstrijd wel gefocust voor mezelf.”

Artikel gaat verder onder video

Twigt hoopte ongetwijfeld op een ander bericht toen hij de kleedkamer instapte. “Als het dan klaar is, open ik m’n telefoon en kijk ik hoeveel het is geworden. Dan baal ik er heel erg van.” Twigt vindt het jammer dat hij zijn club niet kon helpen in de bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis. “Je stelt altijd één iemand teleur in dit geval. Maar goed. Ik moet me gewoon focussen op waar ik ben en dat is nu bij Jong Oranje. Ik heb een mooie avond gehad voor mezelf. Maar als je dan de kleedkamer binnenkomt en je ziet dat op je telefoon, dan neemt dat wel wat af”, besloot de middenvelder. Gelukkig voor Twigt heeft hij de komende maanden nog genoeg om voor te spelen. Handhaving in de Eredivisie bijvoorbeeld, maar ook plaatsing voor het EK met Jong Oranje.

Dreun voor FC Volendam

Over de ontmoeting tussen Excelsior Maassluis en FC Volendam in de eerste ronde van het bekertoernooi was de afgelopen maanden nogal wat te doen. Alle wedstrijden in de eerste ronde van de KNVB Beker werden afgewerkt in de eerste week van november, maar de strijd tussen Excelsior Maassluis en FC Volendam werd verschoven naar 16 november. Dat had alles te maken met de inhaalwedstrijd van FC Volendam tegen Ajax. De ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA stond in eerste instantie voor 27 september gepland, maar doordat het restant van de gestaakte Klassieker die dag zou worden ingehaald, kreeg FC Volendam te horen dat het pas op 2 november zou afreizen naar Amsterdam.

De club uit het vissersdorp had maar wat graag in september tegen Ajax gevoetbald en reageerde daarom teleurgesteld op het besluit van de KNVB om dat duel te verplaatsen naar begin november. De inhaalwedstrijd werd een prooi voor Ajax (2-0) en ook twee weken later beleefde FC Volendam dus een zeer teleurstellende avond. De huidige nummer zeventien van de Eredivisie was gewaarschuwd, want begin deze maand gingen onder meer Heracles Almelo en PEC Zwolle al onderuit tegen een amateurclub, respectievelijk HHC Hardenberg en AFC. FC Volendam was er ongetwijfeld alles aan gelegen een blamage te voorkomen, maar verloor met 1-0 van Excelsior Maassluis en ligt dus nu al uit de beker.