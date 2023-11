Uitstekend nieuws voor PSV en Bosz: tweetal zet na lange absentie volgende stap in revalidatie

PSV heeft dinsdagmiddag in een besloten oefenduel met 3-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. De langgeblesseerden en zetten tegen de nummer vijf van de Eredivisie een volgende stap in hun terugkeer en kwamen allebei de volle 90 minuten in actie.

Dat schrijft clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op X. Namens de Eindhovenaren maakten Julian Kwaaitaal, Yorbe Vertessen en Jevon Simons de doelpunten, zo meldt de journalist. Daarnaast greep trainer Peter Bosz het duel ook aan om tot de reservebank veroordeelde spelers als Patrick van Aanholt en Joël Drommel wat ritme op te laten doen, net als Mauro Junior en Obispo kwamen speelden zij de gehele wedstrijd.

De Braziliaan Mauro Júnior, van nature middenvelder maar bij PSV vooral gebruikt als linksback, staat al bijna negen maanden aan de kant met een knieblessure. Zijn laatste speelminuten dateren van het met 3-1 gewonnen thuisduel met FC Twente op 26 februari. Obispo kwam hem een maand later vergezellen in de ziekenboeg: op 19 maart viel de centrale verdediger, eveneens met een knieblessure, uit in het duel met Vitesse (1-1).

Bosz beklaagde zich recent hardop over het feit dat beide spelers in hun revalidatie geen ritme mogen opdoen bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Beiden zijn te oud om met de beloften mee te mogen doen op het tweede niveau.