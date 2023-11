Valentijn Driessen ziet dat probleem opgelost is voor Koeman bij Oranje

Valentijn Driessen denkt dat de oplossing kan zijn voor bondscoach Ronald Koeman aan de rechterkant in het Nederlands elftal. De Feyenoord-aanvaller maakte een hattrick tegen Gibraltar (0-6) en heeft zichzelf daarmee op de kaart gezet.

Koeman wilde Stengs ‘met stip op nummer één’ zien tegen Gibraltar, weet Driessen, want in tegenstelling tot de overvolle linkerflank, is de rechterbuitenkant van Oranje maar dunnetjes bezet voorin. “De bondscoach is zoekende op de dun bezette rechtsbuitenpositie om ervoor te zorgen dat Nederland niet afhankelijk is van één systeem, maar kan terugvallen op meerdere speelwijzen”, doelde Driessen in De Telegraaf op het 4-3-3 als alternatief van 5-3-2.

“In het shirt van Feyenoord liet Stengs dit najaar tegen Atletico Madrid-uit en Lazio Roma-thuis zien dat hij daar een goed figuur slaat op Champions League-niveau. Naast creativiteit heeft Stengs een individuele actie, overzicht en oog voor bewegende medespelers. Hij is offensief en defensief bereid arbeid te leveren en pikt regelmatig zijn doelpunten mee. Als je je belofte dan inlost, al is het tegen Gibraltar, dan moet dat Stengs een lekker gevoel geven met het oog op een plaats in de EK-selectie”, aldus de journalist.

Voor de man aan de andere kant, Donyell Malen – die in Oranje ook weleens vanaf de rechterkant kwam – was de journalist beduidend minder positief. “Malen heeft meer ruimte nodig en dat was nu net het enige aspect dat Gibraltar het Nederlands elftal niet gunde”, zag Driessen. “Malen heeft als voordeel dat hij op alle offensieve posities uit de voeten kan, maar zal de komende maanden moeten leveren in de Bundesliga, wil hij het EK in het land van zijn werkgever niet mislopen.”