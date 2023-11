Van Basten snapt helemaal niets van KNVB: 'Dit vind ik echt idioot, waarom mag ik dit niet weten?'

Marco van Basten begrijpt niet waarom de KNVB maandagavond niet duidelijk heeft gemaakt waarom en zijn afgevallen bij het Nederlands elftal. In het persbericht van de voetbalbond wordt aangegeven dat het om medische redenen gaat, maar de voetbalwereld tast momenteel in het duister wat de medische redenen zijn.

"Waarom mag ik dit niet weten? Medische gegevens. Iemand heeft last van zijn knie. Waar zijn we mee bezig, joh?", vraagt Van Basten zich hardop af. De analist is van menig dat 'gewoon' gezegd moet worden wat de blessure is: "Je kan toch gewoon teen iemand zeggen waar hij last van heeft. Gaan we niet een beetje raar doen nu. Het is ook nog slecht, want nu kan iedereen dingen gaan verzinnen", doelt Van Basten op de verschillende kwetsuren die een speler kan hebben.

Artikel gaat verder onder video

De analist van Ziggo gaat nog even verder: "Ik wil gewoon weten wat er aan de hand is. Er is toch wat aan de hand? Ik vind dit echt idioot", besluit Van Basten. Ziggo Sport heeft maandagavond nog navraag gedaan bij de KNVB naar de aard van de mogelijke blessures, maar de voetbalbond heeft weten wegens de privacywetgeving te hebben gekozen voor het uitgebrachte persbericht.