Van der Gijp krijgt groot compliment: 'Vaak verguisd, maar voelt het haarfijn aan'

René van der Gijp is een van de weinige tv-figuren die de enorme verkiezingswinst van de PVV had voorspeld. Televisierecensente Angela de Jong bracht in herinnering dat de voormalig voetballer een dag eerder al had uitgelegd hoe het volgens haar daadwerkelijk is gegaan op de verkiezingsdag woensdag.

“Als iemand deze uitkomst min of meer had voorspeld de avond ervoor, dan was het het orakel René van der Gijp wel”, schrijft De Jong in haar column in het Algemeen Dagblad. “Vaak verguisd, maar toch voelt hij het sentiment in de samenleving regelmatig haarfijn aan. Hij maakte dinsdag al de vergelijking met de Televizier-Ring.”

“Als je maar hard genoeg roept dat je hem niet wilt, dan win je hem vanzelf, redeneerde hij”, vervolgt De Jong. Dat was volgens Van der Gijp hetzelfde toen Voetbal International in 2011 de Gouden Televizier-Ring 2011 en is uiteindelijk uitgekomen, zag De Jong.

“Dus als ze bij Khalid & Sophie en al die andere programma’s erop blijven hameren dat je niet op Geert Wilders moet stemmen, dan weet je het wel. De rest is geschiedenis. ,,Bij Khalid & Sophie zijn ze opgenomen met ademhalingsproblemen’’, grapte Johan Derksen woensdagavond. Hè gelukkig, geen schok zo groot of er valt toch nog wat te lachen bij VI.” Uiteindelijk lijkt PVV liefst 37 zetels te behalen in de Tweede Kamer na de verkiezingen.