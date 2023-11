Van Gangelen haalt twee AZ'ers door het slijk: 'Het is bijna een 4 havo-werkweek'

De analisten van ESPN zijn niet onder de indruk van de buitenspelers van AZ. Ruben van Bommel en Ibrahim Sadiq bestrijken de vleugels in het duel tegen Feyenoord, maar die vallen door de mand in het eerste bedrijf, zo is de conclusie bij ESPN.

"Er staan jonge en onervaren jongens Het is bijna een 4 havo-werkweek zou ik zeggen", geeft ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen aan. "Zo spelen ze wel", voegt ESPN-analist Kees Luijckx toe. "Ze laten zo weinig zien. Iedere keer als AZ er uitkomt worden ze afgebluft of onderschatten ze een situatie. Ze kunnen onder de indruk zijn, maar het oogt nu zo makkelijk. Pavlidis staat er zo alleen voor", besluit de analist van de televisiezender aan. De Alkmaarders wisten in de gehele eerste helft nauwelijks gevaarlijk te worden, waardoor Luijckx al vroegtijdig had gewisseld als hij Pascal Jansen was.

Artikel gaat verder onder video

Analist Mario Been was van mening dat doelman Matthew Ryan meer had kunnen doen bij de openingstreffer van Feyenoord: In mijn optiek denk ik dat de keeper de bal kan hebben. Hij gaat van hem weg, half hoog, maar kan meer doen. Hij is houdbaar", concludeert Been.