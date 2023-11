Van 't Schip bewondert: 'Hij is een echte Ajax-speler. Hij voegt iets toe aan het elftal'

John van ’t Schip is onder de indruk van , dat laat de oefenmeester weten in gesprek met Ajax TV. In datzelfde gesprek met Ajax TV gaat de interim-trainer van de Amsterdammers in op de fitheid van .

Hlynsson veroverde onder de inmiddels ontslagen Maurice Steijn een basisplaats in de hoofdmacht van Ajax. De IJslander kan ook onder Van ’t Schip rekenen op een plekje bij de eerste elf van de Amsterdammers. “Hij is een hele slimme speler die zich staande weet te houden, ondanks dat hij niet de grootste en sterkste is. Dat is een kwaliteit”, zegt de oefenmeester.

Artikel gaat verder onder video

De middenvelder is volgens zijn nieuwe trainer een ‘echte Ajax-voetballer’. “Hij is slim tussen de linies, goed in de combinaties en hij komt op het juiste moment voor het doel”, zegt Van ’t Schip. “Hij voegt iets toe aan het elftal wat we nog niet hebben Het is zeker een jongen die het verdient om er nu bij te zijn.”

Een speler die de afgelopen wedstrijden ook steeds beter in vorm kwam is Van den Boomen. De middenvelder ontbrak echter tegen Brighton & Hove Albion wegens een blessure. Ook tegen Almere City is de middenvelder een vraagteken. “Het wordt moeilijk, maar dat is nog open. Verder moeten we afwachten of er iets bijkomt na donderdag”, zegt Van ’t Schip.

Ajax gaat zondag om 14.30 uur op bezoek in het Yanmar Stadion voor een ontmoeting met Almere City, de huidige nummer negen van de Eredivisie.