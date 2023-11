Van 't Schip gaf aanvoerdersband Ajax niet aan Hato: 'Denk dat hij hem zelf heeft opgeëist'

Ajax-talent Jorrel Hato is geen van de vaste aanvoerders van de ploeg van John van ’t Schip. De verdediger kwam zondagmiddag tegen Almere City FC (2-2) met de aanvoerdersband om de arm te staan, maar dat was geen bewuste opdracht van de oefenmeester.

“Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet hoe dat gegaan is”, vertelde Van ’t Schip tijdens de persconferentie na het duel tussen Ajax en Almere City FC over het feit dat Hato de jongste aanvoerder ooit was van de Amsterdammers. “Ik denk dat ze dat onderling hebben geregeld. Stevie (Bergwijn, red.) ging eruit. Berghuis was er natuurlijk al uit. Dan heb je Sutalo nog over. Hato. Wie dat precies heeft bepaald, weet ik niet. Of Hato de bal zelf heeft opgeëist? Ja, dat denk ik.”

Ook besprak de trainer van Ajax de problemen op het middenveld bij de afwezigheid van Branco van den Boomen. “Het is nog een beetje zoeken, maar als Branco wegvalt met een knieblessure, dan hebben we niet nog zo’n speler. AIs hij er niet is, dan speel je met een middenveld van gemiddeld twintig jaar. Dan kun je in dit soort wedstrijden niet altijd domineren”, erkende Van ’t Schip.

Moet Ajax dús mogelijk de transfermarkt op in januari? “Het proces waar we graag naartoe willen, daar zijn we mee bezig, maar moet beter. Daar moeten we houvast in krijgen en vertrouwen in gaan voelen. (…) In januari zal daar misschien ook nog een keer een verandering in de selectie bij kunnen helpen. Maar voorlopig zijn we daar nog niet", liet Van 't Schip dat enigszins in het midden.