Van 't Schip glashelder over 'compacte' Ajax-strategie van Maduro tegen Brighton

Ajax-trainer John van 't Schip denkt niet dat de compacte strategie waarmee Hedwiges Maduro het elftal twee weken geleden liet aantreden in Brighton 'de enige manier is' om een kans te maken tegen de Engelse subtopper. Voorafgaand aan de tweede confrontatie met de club van Joël Veltman en Jan Paul van Hecke, donderdag in de Johan Cruijff ArenA, kondigt de oefenmeester aan dat Ajax het voor eigen publiek 'anders' zal gaan aanpakken.

Maduro nam na het vertrek van Maurice Steijn als assistent het stokje tijdelijk over in de duels met Brighton (2-0 verlies) en PSV (5-2 verlies). Na het Europese uitduel kreeg hij veel kritiek omdat hij Ajax niet bepaald volgens de clubfilosofie liet spelen. Daarna stapte Van 't Schip in en wist Ajax na negen wedstrijden op rij zonder zege zowel tegen FC Volendam (2-0) als sc Heerenveen (4-1) weer eens drie punten te pakken. Dat is ook donderdag het doel, zegt de trainer op de persconferentie van woensdag.

"Het zal morgen wel anders zijn dan Brighton-uit", stelt Van 't Schip. "Het verdedigende van toen kan ik begrijpen, je zoekt toch wat houvast. En het zag er op zich organisatorisch goed uit, alleen: er kwam niet veel naar voren toe. En ik denk dat dat nodig is als je een wedstrijd wil winnen, dan moet je ook vooruit voetballen, dat willen we morgen ook gaan doen." De manier waarop Brighton in eigen huis werd bestreden is in zijn ogen dan ook zeker niet 'de enige manier' om de ploeg van Roberto De Zerbi tegemoet te treden: "Als Ajax zijnde moet je - zeker in eigen huis - de intentie hebben om vooruit te voetballen, en dat is wat we morgen gaan doen", kondigt Van 't Schip aan.

Blessures

De trainer kan donderdag vanaf de aftrap beschikken over het drietal Borna Sosa, Carlos Forbs en Devyne Rensch, bevestigt hij desgevraagd. "Ja, die waren er de vorige wedstrijd natuurlijk al bij en gisteren op de training is het goed gegaan, dus in principe zijn die alledrie beschikbaar." Ook Ar'jany Martha, die tegen Volendam verrassend mocht debuteren als linksback en prompt tot Man of the Match werd uitgeroepen, zou er vanaf het begin bij kunnen zijn. "Maar of hij het volhoudt zullen we moeten afwachten, we hebben gezien dat hij twee keer is gestart en twee keer eruit is gegaan. Dat is ook heel logisch, het is toch een andere intensiteit en er staat een andere spanning op." In tegenstelling tot het viertal zal Branco van den Boomen, basisspeler in de duels met Volendam en Heerenveen, donderdag met een blessure ontbreken. Of hij het duel met Almere City van volgende week zondag haalt, is nog maar de vraag.