Derksen trekt nu al keiharde conclusie over 'pseudo-toptrainer' Maduro

Johan Derksen begint nu al moe te worden van Hedwiges Maduro, die deze week het stokje overnam van Maurice Steijn als trainer van Ajax. Onder de 38-jarige Maduro leden de Amsterdammers donderdagavond een kansloze nederlaag tegen Brighton & Hove Albion (2-0) in de groepsfase van de Europa League.

Ajax creëerde in Brighton nauwelijks kansen en mocht van geluk spreken dat het niet met grotere cijfers huiswaarts werd gestuurd. "Ik ben wel een beetje moe geworden van die Maduro, hoor", begint Derksen aan tafel bij Vandaag Inside. "Hij heeft zich na het vertrek van Steijn als een soort pseudo-toptrainer gemanifesteerd. Hij ging alles anders doen: de verdediging anders neerzetten, anders druk zetten op het middenveld, maar het was niet om aan te zien. Het was niet om aan te gluren."

Hoewel Maduro nog maar één wedstrijd als hoofdverantwoordelijke langs de lijn heeft gestaan bij Ajax, trekt Derksen nu al zijn conclusies. "Eigenlijk heeft hij aangetoond dat zijn voorganger absoluut ten onrechte is weggestuurd. Met dit elftal kun je niet tegen dit soort tegenstanders spelen. Dat Brighton heeft zich echt ingehouden. Ze speelden een oefenwedstrijdje. Ze hebben gezegd: 2-0 is genoeg jongens, want we hebben zaterdag weer een wedstrijd."

Hélène Hendriks is van mening dat het goed is dat er een einde is gekomen aan de samenwerking tussen Ajax en Steijn. "En ik vind dat als je interim-trainer wordt, je wel stempel moet drukken. Dat hoeft geen grote stempel te zijn. Zo veel veranderingen heeft hij niet gedaan. Hij heeft de bus geparkeerd, het stond compacter. Een ploeg zonder vertrouwen gaat de bal altijd breed of terug spelen. Dan kom je niet van die goal af."

Derksen vindt dat Maduro best aangepakt mag worden. "Ik vind het zwakke in alles wat hij doet… Hij is medeverantwoordelijk voor wat er onder Steijn gebeurd is. Hij was zijn naaste assistent. Hij had met alles wat Steijn deed, een discussie kunnen beginnen en zeggen: dit is niet verstandig. En nu deugt er niets meer aan de Steijn-aanpak", aldus een verontwaardigde Derksen. Hendriks denkt dat dit soort discussies wel heeft plaatsgevonden binnen de technische staf van Ajax. "Maar het is natuurlijk wel zo dat Steijn de hoofdverantwoordelijk was en hij besliste uiteindelijk. Je kunt wel zeggen: ik vind dit of dat niet goed. Ik vond het heel logisch dat ze dit (verdedigend spelen, red.) deden, trouwens."

Ajax is volgens Derksen sinds het ontslag van Steijn nog niets opgeschoten. "Het was weer heel armoedig. Ik denk dat Van 't Schip volgende week heel anders gaat doen", vervolgt Derksen. "Wat moet hij anders doen?", vraagt Hendriks zich af. Zij denkt dat Ajax eerst weer een beetje zelfvertrouwen moet krijgen. Derksen ziet het zelfs dan niet goedkomen met Ajax. "Als deze ploeg overloopt van zelfvertrouwen, dan winnen ze nog niet van jongens uit het linkerrijtje", besluit hij.