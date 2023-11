Van 't Schip springt in de bres voor verguisde zomeraankoop: 'Hij kan het niveau zeker aan'

Ajax-trainer John van ’t Schip heeft er alle vertrouwen in dat een belangrijke speler kan gaan worden voor zijn ploeg. De vleugelverdediger maakte in de afgelopen transferwindow de overstap vanuit zijn thuisland Denemarken naar de Johan Cruijff ArenA, maar heeft evenals vele andere zomeraankopen een moeilijke start achter de rug. Van ’t Schip spreekt echter zijn vertrouwen in hem uit.

Menig Ajacied zal zich de dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord van 24 september jongstleden nog goed voor de geest kunnen halen. De ploeg van toenmalig trainer Maurice Steijn dacht een paar dagen eerder in het Europa League-duel met Olympique Marseille iets van vertrouwen te hebben getankt, maar werd door Feyenoord van het kastje naar de muur gespeeld. Een ongelukkige rol was er weggelegd voor Gaaei. De Deen liet zich in de aanloop naar de 0-1 van Santiago Giménez kinderlijk eenvoudig opzij zetten door Quinten Timber en ‘verzorgde’ de ‘assist’ voor de 0-2 van diezelfde Giménez.

Gaaei beleefde een rampzalige middag en werd nog voor rust al uit zijn lijden verlost door Steijn. De hoofdtrainer haalde de Deen naar de kant, maar keek hem daarbij niet eens aan. Het zelfvertrouwen van de verdediger kreeg een flinke knauw en dat was aan zijn daaropvolgende optredens goed te merken. Van ’t Schip heeft desondanks vertrouwen in Gaaei. “Het is een jongen die natuurlijk ook een hele moeilijke fase heeft gehad in het begin”, zei de trainer zondag na afloop van Ajax - sc Heerenveen op de persconferentie. “Een paar fouten, we weten natuurlijk allemaal wat er in de wedstrijd tegen Feyenoord gebeurde. Het is een hele goedwillende jongen, er zit veel potentie in. Maar ook hij heeft waarschijnlijk een periode nodig om écht te wennen.”

Van ’t Schip is ervan ‘overtuigd’ dat Gaaei het niveau dat Ajax nastreeft aankan én een betere speler kan worden. Er zal bij de Deen wel snel een schepje bovenop moeten, want met Devyne Rensch is zijn concurrent weer fit. Laatstgenoemde maakte zondag tegen sc Heerenveen als invaller zijn rentree binnen de lijnen. Oók Rensch zal aan de bak moeten, want het is geen uitgemaakte zaak dat hij donderdag tegen Brighton & Hove Albion direct weer een basisplaats heeft. “Het gaat ook om fitheid. We gaan veel wedstrijden spelen, dus we hebben iedereen keihard nodig”, aldus Van ’t Schip.

Hoe kijkt Van ’t Schip naar Ávila?

De strijd op de rechtsbackpositie ligt dus volledig open en dat is aan de andere kant van het veld niet anders. Met Borna Sosa, Anass Salah-Eddine én Gastón Ávila heeft Van ’t Schip voldoende opties op de linksbackpositie, maar hij koos in zijn eerste twee duels voor Ar’jany Martha. De van nature rechtsbuiten maakte een prima indruk. Wat dat betekent voor Ávila? Van ’t Schip liet donderdag voorafgaand aan het thuisduel met FC Volendam al weten dat de Argentijn eigenlijk geen linksback is. De trainer hecht in ieder geval geen waarde aan zijn transfersom (12,5 miljoen euro). “Daar heb ik niks mee te maken. Ik heb gewoon te maken met het elftal en een selectie van 23 man. Wij kiezen voor degene waarvan wij denken dat die moet spelen. We kijken niet naar wie het meest of minst heeft gekost.”