De analisten van Vandaag Inside hebben maandagavond snoeihard uitgehaald naar vier spelers van het Nederlands elftal. Johan Derksen toonde zich uiterst kritisch op , , en . Ook René van der Gijp uitte forse kritiek.

Allereerst moest Weghorst eraan geloven in het praatprogramma. “Ik word helemaal gek van die gozer”, zei Derksen over de veelbesproken spits, die tijdens een interview met de NOS ontevreden was over de vraagstelling. “Altijd komt de Wout Weghorst-show erbij. In alles wat hij doet, blijdschap en verdriet, overdrijft hij. Bij zijn goal breekt hij per toeval door en schiet hij ‘m blind in de bovenhoek. En dan die houding richting het publiek, zo van: ‘Kijk eens, dat was ik!’”

Artikel gaat verder onder video

“In iedere groep zit een mafkees”, antwoordde Van der Gijp. “En hij is gewoon een mafkees. In de groep lach je daar een beetje om. Als je na afloop met elkaar zit te kaarten, dan heb je het daarover. Wat een dwaas.” Derksen denkt dat Weghorst in ieder geval niet wordt gecorrigeerd door aanvoerder Virgil van Dijk. “Die aanvoerder van Liverpool is een slapzak, dat is geen personality. Als Wout de hand op het hart legt bij het volkslied, moet hij zeggen: ‘Dat doen wij niet.’”

Kritiek op uitstraling Xavi Simons

Ook Xavi Simons kan de analisten niet bekoren. “Daarvan denk je dat hij iedere avond als hij thuiskomt aan zijn moeders borst gaat likken”, zegt Van der Gijp. “Dat ie nog melk krijgt, lekker aan dat borstje gaan zitten. Het blijft een kind man, kom op. Word een vent.” Derksen stoort zich ook aan de uitstraling van Simons. “Dat ontevreden bekje van die gozer… Hij mist een kans en kijkt vervolgens alsof zijn vader, moeder, opa en oma allemaal om het leven zijn gekomen bij een auto-ongeluk.”

Tot slot wordt Verbruggen een ‘enorme kutkeeper’ genoemd door Van der Gijp. De keeper beging een blunder tegen Ierland, maar dat werd niet fataal omdat er sprake was van buitenspel. “Die verschrikkelijke keeper wordt gered door de VAR”, zei Derksen. “Een waardeloze keeper. We hebben maar één keeper, Bijlow. Die Flekken kan het niet, deze (Verbruggen, red.) kan het niet, Noppert pakt geen bal meer en die van Sparta (Nick Olij, red.) is slechts een Sparta-keeper. Als Bijlow geblesseerd is, hebben we een probleem.”