Verbijstering over afwezige in Oranje: 'Wat moet zo'n jongen nog meer doen om in aanmerking te komen?'

Bondscoach Ronald Koeman heeft in zijn Oranjeselectie voor de afsluitende twee EK-kwalificatieduels opnieuw geen plek ingeruimd voor . De 23-jarige spits van het Franse Toulouse laat zich ook in zijn tweede seizoen in het buitenland weer veelvuldig van zijn beste kant zien, maar tot een oproep voor het Nederlands elftal heeft dat tot verbazing van Voetbal International-journalist Martijn Krabbendam nog niet geleid.

Dallinga kroonde zich in het shirt van Excelsior in het seizoen 2021-22 met liefst 32 doelpunten tot topscorer van de Keuken Kampioen Divisie. De oud-speler van FC Groningen besloot de promotie naar de Eredivisie echter aan zich voorbij te laten gaan en koos voor een avontuur in Frankrijk, bij promovendus Toulouse. Daar vormde hij een Nederlandse enclave met Branco van den Boomen (inmiddels vertrokken naar Ajax), Stijn Spierings (na een bliksemtransfer naar RC Lens op huurbasis inmiddels weer terug) en voormalig AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal. In zijn debuutjaar was Dallinga in alle competities achttien keer trefzeker; waaronder twee doelpunten in de met 5-1 gewonnen bekerfinale tegen FC Nantes, die Toulouse een ticket voor de Europa League opleverde.

In dat toernooi heeft Dallinga er dit seizoen ook alweer drie inliggen. Twee daarvan maakte hij bovendien in de dubbele confrontatie met Liverpool: eentje op Anfield (5-1 verlies) en eentje in het thuisduel van afgelopen donderdag, dat met 3-2 gewonnen werd. Bovendien was het in de Ligue 1 ook alweer drie keer raak voor de Groninger, die zich inmiddels onbetwist basisspeler mag noemen. ESPN-analist Marciano Vink trok na de overwinning op Liverpool een duidelijke conclusie: "Voor mij moet hij erbij zitten", doelde de oud-speler van onder meer Ajax en PSV op de selectie van Koeman. "Als je al zo'n probleem hebt met aanvallers, en je hebt iemand die ze zo makkelijk maakt internationaal, moet je minimaal een kans krijgen."

Krabbendam sluit zich daar in een video-item van VI volmondig bij aan. "Je moet gewoon kijken als je geen spits hebt: welke spits maakt in het buitenland nou zijn doelpunten? Dalling doet dat, niet één jaar maar nu weer. Als je toch spelers erbij neemt om te kijken hoe ze zich bewegen in de groep en het doen tijdens de trainingen... wat moet zo'n jongen nou nog meer doen om in aanmerking te komen voor Oranje?", vraagt de journalist zich hardop af. De suggestie dat de confrontatie met voetbaldwerg Gibraltar bij uitstek geschikt is om Dallinga te laten debuteren, verwerpt Krabbendam echter: "Je moet helemaal niet naar Gibraltar kijken, maar naar het toernooi", doelt hij op het aanstaande EK in Duitsland. "Is dit eventueel een spits waarmee je daar kunt voetballen, en past hij bij de rest?"