Verkiezingsdebat NPO1 bezorgt Oranje historisch lage kijkcijfers tegen Gibraltar

De EK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Gibraltar is dinsdagavond door 'slechts' 1.282.000 televiesiekijkers bekeken en komt daarmee in de top-vijf van slechtst bekeken wedstrijden in de geschiedenis van Oranje. Kijkcijferspecialist Tina Nijkamp wijst het grote verkiezingsdebat op NPO1 aan als grote 'schuldige'.

Vandaag, woensdag 22 november, gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Veel stemgerechtigden twijfelden een dag eerder nog voor welke partij zij in het stemhokje gaan kiezen, dus werd het grote debat dat de NOS uitzond op NPO1 massaal bekeken. Het Nederland Kiest-debat trok 1.926.000 kijkers, schrijft Nijkamp in haar Instagram-stories, en is daarmee na het Journaal van 20.00 uur het programma waarop dinsdagavond het meest is afgestemd.

Ook Vandaag Inside had te lijden onder het debat. De talkshow op SBS6 had voormalig VVD-kamerlid Arend Jan Boekestijn te gast en trekt regelmatig een publiek van meer dan een miljoen kijkers, maar moest het dinsdagavond stellen met 769.000.