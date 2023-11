Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot grijpt voorin in en haalt basisklant naar de bank

Arne Slot gaat dinsdagavond vermoedelijk één wijziging doorvoeren in zijn opstelling ten opzichte van het duel tegen RKC Waalwijk. Tegen Lazio zal Mats Wieffer terugkeren in de basisopstelling. De middenvelder uit Borne moest het duel in Waalwijk laten schieten wegens ziekte. Zijn terugkeer in de basisopstelling kan ten koste gaan van Igor Paixao, die de laatste weken niet in een hele goede vorm lijkt te verkeren.

Slot kiest naar verwachting voor een versterkt middenveld in Rome, dat bestaat uit Wieffer, Quinten Timber en Ramiz Zerrouki. Daardoor zal Calvin Stengs weer als rechtsbuiten gaan fungeren, zoals hij ook deed in de eerste wedstrijd tussen de twee ploegen. Dat pakte uitstekend uit, want Feyenoord was in alle opzichte de betere partij in De Kuip en stuurde het Lazio van Maurizio Sarri met een 3-1 nederlaag terug naar Rome. Zijn ploeg zal gebrand zijn op een goed resultaat in de return.

Dat Wieffer bij de Rotterdammers gaat terugkeren op het middenveld, gaat dinsdagavond vermoedelijk ten koste van van Paixao. De Braziliaan is niet in vorm en ging zaterdag tegen RKC Waalwijk al in de rust naar de kant. Op zijn positie lijkt tegen Lazio de van een blessure teruggekeerde Luka Ivanusec te spelen. De voorhoede wordt gecomplementeerd door Santiago Giménez en Stengs.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Ivanusec, Giménez, Stengs