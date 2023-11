Verrassing in Amerika: voormalig Eredivisie-revelatie krijgt de voorkeur boven Messi

Niet , maar is uitgeroepen tot beste nieuwkomer in de MLS. De Griekse spits, die in het seizoen 2020/21 nog furore maakte bij VVV-Venlo, verruilde Celtic eerder dit kalenderjaar voor Atlanta en scoorde in de Verenigde Staten meteen aan de lopende band.

VVV-Venlo telde in de zomer van 2020 nog geen half miljoen euro neer voor de komst van Giakoumakis. De Griek stond voor de zware uitdaging om de Limburgers in de eredivisie te behouden. Giakoumakis scoorde er weliswaar op los en kroonde zich met 26 treffers in 30 wedstrijden tot topscorer van de competitie, maar slaagde er daarmee niet in degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie te voorkomen. Het huwelijk tussen VVV en Giakoumakis bleef daardoor beperkt tot één seizoen. Hij verruilde de ploeg uit Venlo een jaar na zijn komst voor Celtic.

Het avontuur van Giakoumakis in Schotland werd eveneens een succes. Hij scoorde 26 keer in 57 wedstrijden. Hoewel de Griek dus ook in de Schotse competitie regelmatig het net wist te vinden, besloot hij om begin dit kalenderjaar het Europese continent te verlaten. Giakoumakis tekende bij Atlanta United en dat blijkt een goede zet te zijn geweest. Hij kwam tot op heden 30 keer in actie voor Atlanta en was al zeventien keer trefzeker. Daarmee had hij een belangrijk aandeel in de eindklassering in de Eastern Conference. Atlanta United eindigde als zesde en verzekerde zich daarmee van deelname aan de play-offs.

Giakoumakis zijn prestaties tijdens zijn eerste maanden in de Verenigde Staten zijn dus beloond met de titel ‘beste nieuwkomer in de MLS’. Hij houdt verrassend Messi (Inter Miami) en Eduard Löwen (St. Louis City) onder zich. Messi maakte na het afgelopen seizoen transfervrij de overstap van Paris Saint-Germain naar Inter Miami en had weinig tijd nodig om de MLS te betoveren. In veertien wedstrijden voor zijn nieuwe werkgever was hij al elf keer trefzeker en bovendien goed voor vijf assists. Daarnaast loodste Messi Inter Miami naar de eindwinst in de Leagues Cup. Maar de beste nieuwkomer is hij dus niet. Giakoumakis kreeg 45,78% procent van de stemmen, Messi 27,28%. De Argentijn zal er zeer waarschijnlijk niet erg om malen. Maandag mocht hij immers nog zijn achtste Ballon d’Or in ontvangst nemen.