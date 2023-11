Verweij ziet glansrijke toekomst voor Ajacied: 'Engelse clubs gaan veel voor hem betalen'

Mike Verweij heeft hoge verwachtingen van . De clubwatcher van Ajax denkt dat de fel bekritiseerde aanvalsleider van de Amsterdammers in de toekomst ‘voor een groot bedrag’ de overstap naar Engeland kan maken. Bij Kick-off van De Telegraaf komt de situatie van Brobbey aan bod.

De Ajax-spits lag afgelopen tijd onder vuur. Onder meer bondscoach Ronald Koeman had flinke kritieken over voor de pas 21-jarige aanvaller. “Hij zij dat zijn aanname en afronding niet goed zouden zijn”, begint Verweij, die vervolgens terugblikt op de periode vóór de transfer van Brobbey naar RB Leipzig. “Alles wat hij in die tijd voor zijn voeten kreeg was raak, maar ook in de beginperiode toen hij terugkeerde van Leipzig was hij écht heel belangrijk voor Ajax.”

Artikel gaat verder onder video

Brobbey was donderdagavond tegen Brighton & Hove Albion héél dichtbij een treffer, maar de inzet van de spits ging via de binnenkant van de paal niet over de lijn van het vijandelijke doel. “Dat is illustrerend voor de fase waarin hij nu zit. Maar het is niet zo dat hij er plotseling niets meer van kan; eerder vloog bijna iedere kans erin”, ziet Verweij.

Niet alleen Verweij heeft een hoge pet op van Brobbey, maar ook Brighton-trainer Roberto de Zerbi bewondert de spits. “Alle Engelse verdedigers en ook manager De Zerbi zeiden na afloop dat die Brobbey een geweldige spits is. Met zijn kracht maakt hij toch heel veel indruk. Ik denk echt dat er Engelse clubs komen die heel veel voor hem gaan betalen.”