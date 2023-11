Vink niet bezorgd door blessurenieuws Ajax: 'Als ze van hem afhankelijk zijn, dan is het wel heel slecht gesteld'

Marciano Vink gaat er niet vanuit dat Ajax in de problemen gaat komen door de blessure van . De middenvelder ontbrak de afgelopen twee duels al in het elftal van trainer John van 't Schip, naar nu blijkt is hij er pas na de winterstop weer bij. Volgens Vink hebben de Amsterdammers echter voldoende alternatieven achter de hand.

Van den Boomen ondervond zoveel hinder van een kwetsuur aan zijn linkerknie, dat hij afgelopen vrijdag onder het mes moest. "Ik bleef helaas last houden van mijn knie, het is fijn dat ik snel geopereerd kon worden. Voor mij is nu een periode van revalidatie van start gegaan", aldus de 28-jarige middenvelder tegenover het clubkanaal. In de eerste twee wedstrijden onder Van 't Schip, tegen FC Volendam (2-0 winst) en sc Heerenveen (4-1 winst) stond Van den Boomen nog negentig minuten op het veld. Zowel in het Europese duel met Brighton (0-2 verlies) als de competitiewedstrijd tegen Almere City (2-2) moest hij daarna verstek laten gaan.

Vink denkt niet dat het wegvallen van Van den Boomen een 'streep door de rekening' voor Van 't Schip betekent, zegt hij in het ESPN-programma Voetbalpraat. "Er zijn wel meer posities kwetsbaar bij Ajax", begint de oud-speler van onder meer PSV en de Amsterdammers. "Hij kreeg bij de komst van Van 't Schip een belangrijke rol en heeft het redelijk tot goed ingevuld", meent de analist. "Maar er zijn meerdere spelers die op die positie kunnen spelen. Als Ajax echt van Branco van den Boomen afhankelijk is, dan is het wel heel slecht gesteld."

Kwakman

Tafelgenoot Kees Kwakman stipt aan dat Silvano Vos, een mogelijke vervanger van Van den Boomen, 'ook niet fit' is. Daarom zou het wat de Volendammer betreft logisch zijn als Benjamin Tahirovic de rol op het middenveld gaat bekleden. Vink zag de Bosniër in Almere een goede wedstrijd spelen, ondanks het veroorzaken van de strafschop waaruit de thuisploeg in blessuretijd op gelijke hoogte kwam. "Hij was toen al een stuk beter dan de weken daarvoor." Kwakman denkt echter wel dat Van den Boomen gemist zal worden: "Ik denk dat ze hem vooral gaan missen in het coachen, het neerzetten. Dat is juist wel wat Ajax nodig heeft: iemand die de boel bij elkaar houdt, de restverdediging in de gaten houdt en jongens op hun flikker geeft."